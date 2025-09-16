"도둑벌 돌변한 꿀벌"…수천 마리가 양봉장 습격

캐나다 브리티시 컬럼비아 주 테라스 지역의 한 양봉장이 지난 달 말 수천 마리의 벌 떼가 들이닥치는 악몽을 겪었다고 캐나다 공영방송사 CBC, IT매체 기가진이 최근 보도했다.

현지에서 양봉장을 운영하는 크리스틴 맥도널드는 늦여름 꿀이 부족해지자 꿀을 찾아 나선 ‘도둑벌(robber bee)’들이 처음으로 자신의 양봉장 내 가게까지 몰려들었다고 밝혔다. 도둑벌은 다른 벌집을 침입해 꿀을 빼앗는 꿀벌을 일컫는다.

캐나다의 한 양봉장이 수천 마리 꿀벌 떼의 습격을 받았다. (출처=이미지투데이)

수년 간 양봉업에 종사한 그녀는 이번 사건이 큰 공포로 다가왔다고 전했다. "지금까지 느낀 것 중 가장 큰 공포였다. 벌이 수천 마리나 되는데, 어디서 몰려오는 지 알 수 없었다. 나는 꿀을 지켜야 했다”고 회상했다.

벌 떼는 오래된 출입문 틈을 통해 가게 안으로 들어왔다. 그녀는 “벌 한 마리가 좋은 먹이를 찾으면 벌집으로 돌아가 다른 꿀벌들에게 그 위치를 알려 주기 위해 일종의 '흔들기 춤'을 춘다”고 설명했다.

브리티시컬럼비아주 테라스에 있는 러싱 리버 양봉장이 최근 수천 마리의 도둑벌에 공격을 받았다. (출처=크리스틴 맥도널드)

그녀는 장비와 꿀을 지키기 위해 방수포와 뚜껑을 덮은 뒤, 욕실의 불을 켜 빛으로 벌들을 유인해 밖으로 내보내는 방식으로 위기를 넘겼다. 맥도널드는 과거 벌통이 공격받은 적은 있지만, 실내 가게가 습격 당한 것은 처음이라고 말했다.

전문가에 따르면, 도둑벌은 늦여름과 초가을에 꽤 흔히 볼 수 있는 현상이다. 브리티시컬럼비아 대학 연구원이자 꿀벌 과학자 앨리슨 맥아피는 꿀을 생산하는 꽃과 같은 먹이들이 줄어들고 꿀벌의 개체 수가 증가하면, 일부 벌 집단이 약한 벌 집단에 침입해 먹이를 훔칠 수 있다고 설명했다.

"이는 마치 곰이 겨울을 대비해 살을 찌우려고 절박해지는 것과 비슷하다"고 맥아피는 밝혔다.

며칠 간의 정리 작업을 마친 맥도널드는 다시 꿀 생산을 시작했다. 그녀는 올해 더위가 길어진 탓에 꿀벌들이 예년에 비해 훨씬 더 절박해 보인다며, 다른 양봉가에게도 꿀벌들에게 충분한 먹이를 줄 것을 권고했다.