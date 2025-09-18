샤오미 스토어 2·3호점 27일 개점

글로벌 IT 기업 샤오미코리아는 오는 27일 서울 주요 거점인 구의역과 마곡역에 공식 오프라인 매장인 '샤오미 스토어' 2·3호점을 동시 오픈하다고 18일 밝혔다.

1호점 '샤오미 스토어 IFC몰 서울 여의도점'에 이어 이번에 추가 오픈하는 '샤오미 스토어 NC이스트폴 구의점'과 '샤오미 스토어 원그로브점' 역시 샤오미의 직영 판매와 사후 서비스(A/S) 서비스가 결합된 통합형 매장이다.

샤오미 스토어 원그로브점 (사진=샤오미코리아)

샤오미가 추구하는 '뉴 리테일' 모델을 구현한다. 샤오미코리아는 국내 오프라인 매장 네트워크를 강화하고 고객들이 직접 제품을 체험하고 구매할 수 있는 공간을 늘렸다.

샤오미 스토어에서는 스마트폰, 태블릿, 스마트워치, TV, 청소기, 생활 가전, 스마트 IoT 기기 등 샤오미의 전 카테고리 제품을 한 공간에서 볼 수 있으며, 샤오미의 '사람 × 자동차 × 집'을 연결하는 스마트 생태계 전략을 경험해 볼 수 있다.

샤오미는 오는 25일 오후 8시 다양한 신제품을 출시한다. 샤오미 15T 프로' 1차 출시국에 포함됐다. 플래그십 미니 태블릿 '샤오미 패드 미니', 오픈웨어 이어폰 카테고리, 다양한 AIoT 기기와 로봇청소기 신제품도 함께 공개될 예정이다.