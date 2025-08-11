샤오미, 165W 보조 배터리 1만mAh 출시

샤오미코리아는 최대 165W 초고속 충전과 90W 고속 자체 충전을 지원하는 '샤오미 165W 보조 배터리 1만mAh'를 출시한다고 11일 밝혔다.

36Wh 용량으로 기내 반입이 가능하며 120W 일체형 USB-C 케이블을 갖춰 스마트폰부터 고사양 디바이스까지 빠르고 안정적으로 충전할 수 있다.

샤오미코리아는 올해 1월, 약 2년 만에 보조 배터리 라인업을 재정비하며 울트라 슬림형부터 대용량 제품까지 총 4종을 선보인 바 있다.

샤오마 165W 보조 배터리 1만mAh (사진=샤오미코리아)

이번 샤오미 165W 보조 배터리 1만mAh는 그 연장선에서 노트북까지 초고속 충전이 가능한 프리미엄 고성능 모델이다.

샤오미 165W 보조 배터리는 듀얼 포트를 통해 최대 165W의 출력을 지원하며 스마트폰과 노트북 등 두 기기를 동시에 고속 충전할 수 있다.

C1 포트는 최대 120W, C2 포트는 최대 45W 출력을 제공해 노트북과 태블릿, 또는 스마트폰 두 대를 동시에 연결해도 각 기기에 최적의 속도로 충전이 가능하다.

또한 다양한 고속 충전 프로토콜을 폭넓게 지원해 일상에서 사용하는 주요 기기들과 높은 호환성을 갖췄다.

스마트폰과 태블릿, 노트북 등 고속 충전이 필요한 기기뿐 아니라 블루투스 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 저전력 제품까지 자동으로 인식해 충전할 수 있다.

기기별 출력 전력을 자동으로 조절하는 스마트 전력 제어 기능이 탑재되어 있어 다양한 디바이스에서 끊김 없는 충전을 지원한다.

관련기사

PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0, QC3.5, BC1.2, 애플 2.4 등 주요 고속 충전 프로토콜을 지원한다. PD 프로토콜을 지원하는 노트북 충전도 가능하다.

콤팩트한 4셀 배터리와 컬러 디스플레이를 탑재했다. 내장 케이블은 스트랩 형태로 수납이 가능하다. 국내 출시 가격은 4만9천800원이다.