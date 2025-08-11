샤오미, 165W 보조 배터리 1만mAh 출시

스마트폰·노트북 동시 초고속 충전 지원

2025/08/11

신영빈 기자

샤오미코리아는 최대 165W 초고속 충전과 90W 고속 자체 충전을 지원하는 '샤오미 165W 보조 배터리 1만mAh'를 출시한다고 11일 밝혔다.

36Wh 용량으로 기내 반입이 가능하며 120W 일체형 USB-C 케이블을 갖춰 스마트폰부터 고사양 디바이스까지 빠르고 안정적으로 충전할 수 있다.

샤오미코리아는 올해 1월, 약 2년 만에 보조 배터리 라인업을 재정비하며 울트라 슬림형부터 대용량 제품까지 총 4종을 선보인 바 있다.

샤오마 165W 보조 배터리 1만mAh (사진=샤오미코리아)

이번 샤오미 165W 보조 배터리 1만mAh는 그 연장선에서 노트북까지 초고속 충전이 가능한 프리미엄 고성능 모델이다.

샤오미 165W 보조 배터리는 듀얼 포트를 통해 최대 165W의 출력을 지원하며 스마트폰과 노트북 등 두 기기를 동시에 고속 충전할 수 있다.

C1 포트는 최대 120W, C2 포트는 최대 45W 출력을 제공해 노트북과 태블릿, 또는 스마트폰 두 대를 동시에 연결해도 각 기기에 최적의 속도로 충전이 가능하다.

또한 다양한 고속 충전 프로토콜을 폭넓게 지원해 일상에서 사용하는 주요 기기들과 높은 호환성을 갖췄다.

스마트폰과 태블릿, 노트북 등 고속 충전이 필요한 기기뿐 아니라 블루투스 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 저전력 제품까지 자동으로 인식해 충전할 수 있다.

기기별 출력 전력을 자동으로 조절하는 스마트 전력 제어 기능이 탑재되어 있어 다양한 디바이스에서 끊김 없는 충전을 지원한다.

PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0, QC3.5, BC1.2, 애플 2.4 등 주요 고속 충전 프로토콜을 지원한다. PD 프로토콜을 지원하는 노트북 충전도 가능하다.

콤팩트한 4셀 배터리와 컬러 디스플레이를 탑재했다. 내장 케이블은 스트랩 형태로 수납이 가능하다. 국내 출시 가격은 4만9천800원이다.

신영빈 기자
샤오미

