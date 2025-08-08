전기차에 진심 샤오미, BMW 디자이너 영입

중국 전기차 후발주자 샤오미가 BMW 출신 디자이너를 영입했다.
7일(현지시간) 일렉트라이브에 따르면 BMW에서 20년 이상 근무한 카이 랑거가 8월 1일 부터 샤오미에 합류했다. 그는 샤오미가 올해 독일 뮌헨에 설립한 연구개발(R&D) 센터에서 근무할 것으로 알려졌다.
그는 2000년대 초부터 2013년 i3 출시까지 BMW 전기차 라인업을 구축하는 데 핵심적인 역할을 했다.
랑거는 자신의 링크드인에서 "세계에서 가장 진보적이고 떠오르는 대형 기술 기업 중 하나인 '샤오미'에 합류하게 됐다"고 언급했다.
그는 "기술 및 소비자 전자제품 시장에서 입지를 굳힌 샤오미는 자동차 업계에 눈부신 데뷔를 하며 사업을 빠르게 확장하고 있다"며 "그 여정 속에서 중요한 역할을 맡게 될 기회를 얻었고, 앞으로 펼쳐질 다양한 가능성에 대해 무척 기대하고 있다"고 말했다.
카이 랑거가 샤오미에서 맡게 된 구체적인 역할과 직책은 아직 알려지지 않았다.
샤오미타임은 샤오미가 전기차 사업부를 빠르게 확장하는 가운데 랑거와 같은 인재를 영입한 것은 단순한 영입이 아니라, 샤오미가 전기차 시장에서 본격적으로 승부를 던지겠다는 신호라고 해석했다.
샤오미는 지난해 첫 전기차 SU7를 출시한 이후 올해 YU7을 선보이며 두 모델 모두 높은 판매량을 기록하고 있다. 샤오미는 올해 연간 35만대 전기차 판매를 목표로 내세웠다.
일렉트라이브는 랑거가 기존 디자인을 계속 발전시킬 지, 아니면 향후 샤오미 전기차 디자인이 달라질지는 향후 몇달 동안 지켜봐야 알 수 있을 것이라고 전했다.