"아이폰 겨냥"…샤오미17 스마트폰 출시 초읽기

루웨이빙 총재 "스냅드래곤8 익스트림 에디션 탑재…가격인상 없어"

입력 :2025/09/15 17:13

신영빈 기자

중국 IT기업 샤오미가 이달 플래그십 스마트폰 '샤오미17'을 출시한다.

레이쥔 샤오미 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 15일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 "아이폰을 겨냥해 정면으로 맞설 것"이라고 말했다.

샤오미 17 출시 예고 (사진=샤오미)

루웨이빙 샤오미 스마트폰사업부 총재는 "5년 전 프리미엄 전략에 착수하고 애플 아이폰을 과감하게 벤치마킹했다"며 "지금까지도 애플은 탁월한 성과를 내고 있다"고 전했다.

그는 "샤오미17 시리즈는 세계 최초 5세대 스냅드래곤 8 익스트림 에디션을 탑재한다"며 "가격 인상 없이 업그레이드를 제공할 것"이라고 덧붙였다.

당초 샤오미는 샤오미16 시리즈를 공식 발표할 것으로 알려졌으나, 16 시리즈를 건너 뛰고 이전 세대보다 한 달 앞당겨 17 시리즈를 바로 출시한다.

샤오미가 출시를 예고한 샤오미17 시리즈는 샤오미17, 샤오미17 프로, 샤오미17프로 맥스 등 3가지 제품이다. 제품 명명 방식은 아이폰 시리즈와 유사하다.

신영빈 기자
