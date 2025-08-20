中 전기차 옥석 가려진다…샤오미·샤오펑 흑자전환 초읽기

중국 전기차 시장이 무한 경쟁 체제로 접어들면서 업체들 간 명암이 엇갈리고 있다. 중국 당국이 출혈 경쟁 자제를 요청한 상황에서 샤오펑·샤오미·립모터 등 일부 업체는 수익성 개선에 성공한 반면, 적자늪에 빠진 업체들도 있다. 향후 경쟁에서 밀려난 업체들의 구조조정이 본격화될 것이라는 전망이 나오면서, 중국 전기차 업계 '옥석가리기'가 가시화되고 있다는 분석이다.

20일 중국 전기차 업체 샤오펑은 올해 2분기 납품량, 매출 등에서 역대 최고치를 기록했다고 밝혔다. 2분기 매출액은 182억7천만 위안(약 3조6천억원), 차량 인도량은 10만3천181대다.

상반기 기준 매출은 340억9천만 위안(약 6조6천억원), 순손실은 11억4천만 위안(약 2천200억원)을 기록했다. 지난해 상반기 대비 매출은 132.5% 증가했으며, 손실은 지난해 상반기(26억5천만 위안) 절반 수준으로 줄었다.

샤오펑 차량 판매 추이 (사진=샤오펑)

하반기 전망도 밝다. 샤오펑은 3분기에 11만3천~11만8천대 차량을 인도할 것으로 전망했다. 이는 전년 대비 143~154% 증가한 수치다. 수익도 196억~210억 위안으로 예상했으며, 이는 전년 동기 대비 94~108% 늘어난 규모다.

브라이언 구 샤오펑 부회장 겸 공동대표는 "업계 치열한 가격 경쟁 속에서도 8분기 연속 차량 마진을 개선했다"며 "단순히 규모 성장을 가속화하는 것뿐 아니라 회사의 수익성을 지속적으로 개선해 업계 선도적인 연구개발(R&D) 역량을 유지하고, 기술 혁신 한계를 끊임없이 넓혀 나갈 수 있을 것으로 확신한다"고 말했다.

샤오펑은 자율주행 분야에서도 앞서가고 있다. 샤오펑은 내년 레벨4(L4) 차량 양산을 시작해 일부 지역에서 로보택시를 선보일 계획이라고 밝혔다.

현재 샤오펑은 해외 시장 확대에 박차를 가하고 있다. 영국·이탈리아 등 47개 국가에 진출했으며, 상반기 해외에서만 1만8천대 차량을 판매했다. 이는 전년 대비 200% 증가한 수치다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 증권가는 올해 4분기 샤오펑이 흑자전환할 것으로 예상하고 있다.

샤오미, 폰 보다 좋은 전기차 실적에 하반기 흑전 기대↑…내년 유럽 진출 공식화

전기차 후발주자인 샤오미도 호실적을 기록하며 수익성 개선에 박차를 가하고 있다. 2분기의 경우 본 사업 스마트폰 사업이 부진하고, 전기차 등 신사업 부문이 실적을 견인했다. 하반기도 비슷한 흐름을 이어갈 것으로 예상된다.

샤오미 전기차 사업부문은 올 2분기 206억 위안(약 4조원) 매출을 올렸다. 작년 같은 기간(62억 위안)보다 232.26% 증가한 규모다. 같은기간 영업손실은 1분기(5억 위안)보다 줄어든 3억 위안(약 584억원)을 기록했다.

(사진=샤오미)

샤오미는 2분기에 8만1천302대 차량을 판매해 역대 최고 기록을 세웠으며, 이는 전년 동기 대비 197.73%, 전분기 대비 7.16% 증가한 수치다.

전기차 호실적에 샤오미는 처음으로 흑자전환 가능성을 언급하기도 했다. 샤오미는 "지난 3년간 300억 위안(약 5조8천억원) 이상 투자로 인해 해당 사업은 여전히 누적 손실을 기록하고 있지만, 올해 하반기부터 월별 또는 분기별 흑자 전환을 예상한다"고 밝혔다.

샤오미는 중국 내 가격 출혈 경쟁에 참여하지 않겠다고 선언하기도 했다. 샤오미는 "반가격경쟁에 동의한다"며 "주문처리와 신차개발에 집중하면 매출총이익률은 자연스럽게 따라올 것이며, 내년 유럽 시장 진출 시 중국에서 구축한 비즈니스 모델을 그대로 가져갈 예정"이라고 밝혔다.

립모터, 처음으로 반기 순이익 흑자 달성…연간 판매 목표 상향

중국 전기차 업체 립모터도 신흥 강자로 부상하고 있다. 지난해 연간 29만대를 판매한 립모터는 올해 판매 목표를 50만대에서 58만~65만대로 상향 조정했다.

B10 (사진=립모터)

립모터는 올해 상반기 매출과 수익 모두 사상 최대치를 기록했다. 립모터는 상반기 22만1천664대 차량을 인도했는데 이는 전년 대비 155.7% 급증한 수치다. 매출 역시 전년 상반기(88억5천만 위안) 대비 174% 오른 242억5천만 위안(약 4조7천억원)을 기록했다.

관련기사

립모터는 해외 시장에서도 존재감을 키우고 있다. 올해 1~7월 동안 2만4천980대를 수출했으며, 중국 신에너지차 스타트업 중 해외 수출량 1위를 유지했다. 립모터는 스텔란티스와의 합작을 통해 유럽 현지 생산 거점도 마련했다.

립모터는 올해 연간 기준 첫 흑자 달성을 목표로 하고 있고 있으며, 상반기 처음으로 반기 순이익 흑자를 달성했다.