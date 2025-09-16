문체부, ‘2025년 여행가는 가을’...관이 함께 떠난다

문화체육관광부(문체부)는 행정안전부(행안부), 농림축산식품부(농식품부), 해양수산부(해수부) 등 관계 부처와 대한상공회의소, 한국경영자총협회, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 주요 경제단체(경제 6단체)와 함께, 오는 11월까지 범국민 여행캠페인 ‘2025년 여행가는 가을’을 통해 지역경제와 국내관광을 활성화하는 데 총력을 기울인다고 16일 밝혔다.

문체부 등 4개 부처와 경제 6단체는 16일 서울 중구 하이커그라운드 5층에서 민관 합동 선포식을 열고 본격적인 캠페인의 시작을 알렸다.

여행가는 가을 포스터

참석 기관들은 캠페인 공동 추진은 물론 지역경제 회복과 국내관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 정부의 정책과 민간의 유통망, 콘텐츠 역량을 접목한 협업 구조는 실제 여행 수요 확산에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다. 아울러 케이팝 가수 ‘츄’를 캠페인 홍보대사로 위촉해 국내여행 참여 분위기를 확산시킨다.

이번 캠페인은 교통, 숙박, 여행상품 등 분야별 다양한 할인 혜택과 가을 한정 여행 콘텐츠를 제공한다. 교통 부문에서는 관광열차 50퍼센트 할인, 내일로 패스 1만 원 할인, 지방 노선 항공권 2만 원 할인, 인구감소지역행 고속·시외버스 30퍼센트 할인, 친환경 안전운전 여행자에게 온누리상품권 최대 2만 원 지급 혜택이 제공된다.

숙박 부문에서는 숙박세일페스타 할인권 2만 원에서 5만 원, 품질인증 숙소 2만 원에서 3만 원 할인, 캠핑장 1만 원 할인 등이 있다. 여행상품 부문에서는 관광벤처·투어패스 등 가을여행 특별전에서 최대 30퍼센트 할인, 여행트렌드관 등 6개 주제별 프로그램은 평균 45퍼센트 할인이 적용된다. 자세한 구매 방법, 이용 기간, 판매처 등은 ‘여행가는 가을’ 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

이번 캠페인에는 다양한 여행 콘텐츠도 마련돼 있다. 지난해 호응을 얻은 당일치기 기차여행(1인당 3만9천원, 1천 명)과 인플루언서 동행 또는 비공개 코스를 체험하는 ‘미스터리 투어’(100명) 등 특별 프로그램이 운영된다.

또한 9월 중순 개관 예정인 정읍시 ‘장금이 파크’, 10월 개장 예정인 국립 진안고원 산림치유원, 새 단장을 마치고 재개방되는 남해군 물미해안전망대 등 신규 관광지와 함께, 강화군 교동도 화개정원, 진주시 월아산 숲속의 진주 등 숨은 관광지 27곳도 발굴해 소개할 예정이다.

인기 캐릭터 ‘잔망루피’를 활용한 협업도 진행된다. 숨은 관광지 일부 19곳과 ‘2025~2026 한국관광 100선’ 중 인구감소지역 및 신규 지정 장소 11곳에서는 ‘여행가는 가을 × 잔망루피’ 한정판 이모티콘 3만 건을 배포하는 행사가 열린다.

지자체도 적극 참여해 전북특별자치도와 한국농어촌공사는 투어패스 할인 혜택을 제공하고, 경상남도 거창군은 숙박비와 식음료비 지원 영수증 이벤트를 진행한다.

기관별 활동을 살펴보면, 문체부와 한국관광공사는 캠페인을 총괄하며 교통·숙박·여행상품 할인 혜택과 여행트렌드관 연계 행사, 숨은 관광지 콘텐츠, 캐릭터 협업 등을 통해 가을철 여행 분위기를 조성한다.

행안부는 청년마을 51곳과 마을별 체험행사를 홍보하며, ‘찾아가고 싶은 섬’ 88곳 중 가을철 여행지로 적합한 섬을 선별해 소개한다. 지난 8월 29일 체결된 업무협약을 바탕으로 인구감소지역 철도 운임 할인, 쏘카 대여료 55퍼센트 할인, 쏘카존 확대 등을 적극 홍보한다.

농식품부는 8월부터 11월까지 매달 둘째 주를 ‘농촌관광 가는 주간’으로 지정하고, ‘농촌크리에이투어’, ‘농촌투어패스’, 소규모 체험프로그램을 운영하며, 숙박 상품도 할인한다. 10월에는 셋째 주까지 연장 운영하며, ‘케이-푸드’를 연계한 ‘케이-미식벨트’, 양조장 탐방, 김치 축제 등과 함께 원격근무지로서의 농촌 활용, 1사 1촌 자매결연 확대 등도 추진한다.

해수부는 전국 18개 어촌 체험 휴양마을을 대상으로 ‘어촌 체험 휴양마을 스탬프투어’를 운영하고, 연안 크루즈 관광콘텐츠 개발과 ‘연안 크루즈 체험단’을 통해 국내 크루즈 수요 확대와 지역경제 활성화를 도모한다. 이와 함께 ‘대한민국 수산대전’, 수산물 온누리상품권 환급, ‘찾아가는 수산물 직거래 장터’ 등 수산물 소비 촉진 행사도 연계해 추진한다.

경제 6단체도 캠페인에 적극 협력한다. 중소기업중앙회는 ‘소기업·소상공인 국내 여행 지원 사업’을 운영하고, 기관장 대상으로 휴가 장려 공문을 발송해 여행 참여를 독려한다. 한국경제인협회는 ‘8초 잡고, 8도 여행가자!’ 행사와 함께 교통약자 대상 국내 여행 지원사업을 진행하며, 넥슨코리아의 ‘마비노기 모바일’과 협업해 캠페인 홍보영상을 제작·송출한다.

이번 캠페인에 대한 보다 자세한 할인 혜택, 여행 프로그램, 기관별 행사 등의 정보는 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다. 할인과 혜택별 신청 방법과 조건이 모두 다르므로, 반드시 사전에 확인해야 한다. 포털 사이트에서 ‘여행가는 가을’을 검색해도 관련 정보를 확인할 수 있다.

문체부 김대현 제2차관은 “‘2025년 여행가는 가을’은 정부와 민간이 손잡고 지방을 살리고 내수를 살리기 위한 범국민 캠페인”이라며, “이번 캠페인을 통해 올가을 국민 여러분의 발걸음이 지역의 새로운 발돋움이 되기를 기대한다”고 밝혔다.