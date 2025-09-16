문체부, ‘제1차 전통문화 계승·발전 종합계획' 발표

문화체육관광부(문체부)는 성균관·향교·서원 전통문화를 체계적으로 지원하기 위한 ‘제1차 전통문화 계승·발전 종합계획(2025~2029)’(종합계획)을 16일 발표했다.

이번 계획은 성균관·향교·서원 전통문화의 계승·발전 및 지원에 관한 법률에 따라 수립된 첫 번째 법정 종합계획이다. 문체부는 법 시행 이후 연구용역과 지방자치단체, 유관 기관, 전문가 의견 수렴을 바탕으로 정책 과제를 도출하고, 국가유산청과 교육부 등 관계 기관과 협의를 거쳐 계획을 구체화했다.

현재 전국에는 향교 234개소, 서원 1,087개소가 있으며, 이들은 전통문화 교육과 지역문화의 중심 역할을 수행해 왔다. 그러나 운영 인력 고령화, 자생력 부족, 유교 전통문화에 대한 대중의 관심 저하 등으로 인해 문화적 가치를 유지·계승하는 데 현실적인 어려움을 겪고 있다.

이에 문체부는 ‘전통을 넘어 미래로, 문화를 잇는 성균관·향교·서원’을 비전으로 설정하고, 전통의 계승과 창조적 발전, 지역사회와의 상생, 지속가능한 보존·활용, 제도 기반 정비라는 네 가지 전략 아래 열다섯 개의 세부과제를 추진한다.

종합계획에 따라 문체부는 먼저 성균관·향교·서원이 보유한 다양한 기록유산을 수집·조사하고 체계적으로 보관·관리하며, 지역별 생활예절과 제향 절차의 차이를 반영한 표준안을 마련해 이를 다양한 사업에 연계하고 홍보할 계획이다.

아울러 예학, 유교 인물, 퇴계 언행 등의 전통 소재를 활용해 문화 및 교육 콘텐츠로 개발하고, 청소년 인성교육 등에도 활용할 방침이다. 국가무형유산으로 지정된 석전대제는 전승 교육과 이수자 배출, 봉행 행사를 통해 지속적으로 보존한다.

또한 지역민을 대상으로 유교 전통과 인문학 강좌를 운영하는 향교·서원을 점차 확대하고, 성균관이 운영하는 온라인 유교문화 교육 수강자 수도 늘릴 계획이다. 청소년 인성교육 강사 및 한자 교육 강사의 전문성을 강화하기 위한 보수교육 과정을 신설하고, 연령별·주제별로 특화된 맞춤형 교육 프로그램도 마련한다.

지역 향교와 서원의 문화유산을 관광자원과 연계한 ‘유교 인문학’ 프로그램을 운영하고, 전문해설사도 양성해 전통문화 확산과 관광 활성화를 도모할 예정이다. 현재 영남권에 집중된 유교문화 연수·체험 프로그램은 향후 충청권, 호남권 등으로 확대하고, 고산서당 전통문화교육관과 같은 체험 기반시설도 지속적으로 확충할 계획이다.

보존관리 측면에서는 국가유산돌봄사업을 통해 향교·서원을 상시 관리하고, 돌봄 종사자의 관리 역량을 높이기 위한 전문교육을 실시한다.

향교·서원의 상근 인력 부족 문제를 해소하기 위해 지역 공모를 통해 ‘청년 유사’ 인력을 선발해 운영하며, 지정 문화재에 대해서는 안전진단과 보수 정비를 지원한다. 정보통신기술과 사물인터넷을 활용해 소방, 방범, 전기 분야의 방재 인프라를 구축하고, 현장 대응 체계도 강화한다.

이와 함께 향교·서원의 국가 유산적 가치와 보존 현황을 정확히 파악하기 위해 2026년부터 2028년까지 실태조사를 진행하고, 국민 누구나 관련 정보를 쉽게 접할 수 있도록 종합 정보 제공 사이트도 구축할 예정이다.

정례 학술행사와 세미나를 통해 향교·서원의 문화적 가치를 재조명하고, 전문해설사, 전통의례 지도사, 복식 및 기물 관리사 등 분야별 전문인력을 양성해 전통문화의 계승 기반을 강화한다.

문체부 정책 담당자는 “우리 향교·서원의 소중한 전통문화 자산을 지속적으로 계승하고 발전시키기 위해 이번 종합계획을 수립했다”라며, “앞으로 계획에 담긴 과제들을 충실히 이행하겠다”고 밝혔다.