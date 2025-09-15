문체부 "공연-전시 할인권 1차 발행 종료 임박"

문화체육관광부(문체부)가 예술경영지원센터(대표 김장호, 센터), 한국문화예술위원회(위원장 정병국, 예술위)와 함께 국민의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 추진하고 있는 공연·전시 할인권 사업의 1차 발행 사용기간이 오는 19일 종료된다고 15일 밝혔다.

이번 공연·전시 할인권은 발행 개시 초반부터 많은 관심을 받았으며, 특히 공연 할인권의 경우 발행한 지 하루도 지나지 않아 발행 물량이 소진된 예매처도 있었다. 발급받은 할인권은 그 사용기간이 지나면 자동으로 사라지므로 반드시 기한 내 사용해야 한다.

1차 발행 할인권은 19일 오후 11시 59분까지 발급받은 온라인 예매처(놀티켓, 멜론티켓, 타임티켓, 티켓링크, 예스24)에서 사용할 수 있으며 11월 30일 이내 관람 예정인 공연 및 전시에 한해 적용할 수 있다.

문체부

1차 사용기간 종료 이후에도 미사용된 할인권 물량을 활용하여 25일부터 공연·전시 할인권 2차 발행을 한다. 2차 발행부터는 할인권 발행 주기를 1주일 단위로 운영하여 온라인 예매처별 할인권 발급 횟수를 공연·전시 각각 발행 기간 내 인당 2매에서 매주 인당 2매로 확대할 예정이다.

11월 27일까지 매주 목요일마다 새로운 할인권이 발급되며, 발급받은 할인권은 해당 차시 내에 사용해야 하고 미사용 할인권은 기간 만료로 사라진다.

관련기사

일부 예매처의 경우 비수도권 전용 할인권을 공연·전시 각 2매씩 추가 발행한다. 특히, 비수도권 전용 공연·전시 할인권 금액을 1매당 1만원에서 1만5천원, 전시는 1매당 3천원에서 5천원으로 상향해 지방 소비 활성화를 촉진한다.

아울러 문체부는 센터와 함께 국민들이 더욱 다양한 플랫폼에서 할인권을 발급받아 사용할 수 있도록 2차 할인권을 발행할 공연·전시 온라인 예매처를 추가로 모집하고 있다. 예매처 추가모집에 관한 자세한 사항은 센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.