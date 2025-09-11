문체부, 청와대재단 존치 여부 두고 관계기관 협의 중

문화체육관광부는 대통령 집무실 청와대 복귀 이후 청와대재단 존치 여부 및 관람 재개 방향을 관계기관과 협의 중이라고 10일 밝혔다.

문화체육관광부는 청와대재단 존치 및 내년 예산 160억원 편성이라는 내용의 언론보도에 대해 청와대 관람 재개 방향과 청와대재단 존치 여부는 관계기관과 협의가 필요한 사항이라고 밝혔다.

문화체육관광부는 "청와대 국민화합 상징 공간 조성 사업은 청와대의 국가 상징 역할을 지원하기 위해 2026년 예산안에 편성했다"고 말했다.

다만 해당 사업의 필요성과 수행 범위, 사업 시행 주체 등 세부 내용은 국회 예산안 심의 과정에서 관계기관과 추가 논의를 거쳐 확정될 예정이다.

문화체육관광부는 "새 정부 대통령실이 성공적으로 청와대에 복귀할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.