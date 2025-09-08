문체부, 2026년 연구개발 역대 최대 1천515억 투자...올해 대비 42.7%↑

문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 2026년 문체부 연구개발(R&D) 예산 정부안이 1천515억원으로 확정됐다고 8일 밝혔다.

이는 올해 대비 454억원(42.7%) 증가한 규모이며, 지난 정부에서 감액된 수준을 넘어서는 역대 최대 규모 투자다.

지난 8월 말 이재명 대통령은 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 매기 강 감독을 만난 자리에서 “정부가 문화산업의 튼튼한 뿌리를 만들 것”이라고 말한 바 있으며, 이번 문체부 연구개발(R&D) 투자 확대는 그 ‘튼튼한 뿌리’를 만들기 위한 정책 의지를 보여준 것이라고 문체부 측은 설명했다.

최근 대두되고 있는 생성형 인공지능(AI) 기술은 ‘미디어․엔터테인먼트’ 산업에 막대한 영향을 미치고 있다. 그만큼 이에 대응하기 위한 문화·체육·관광 등 문화기술 분야 연구개발(R&D) 투자 확대가 절실한 상황이었지만, 그동안 문화기술 기업의 만성적인 자금 부족, 정부 연구개발(R&D) 예산삭감 등으로 문화기술 분야에 대한 투자가 정체되어 있었다는 평가다.

이에 2026년 문체부 연구개발(R&D) 예산은 ‘케이(K)-컬처 인공지능(AI) 산소공급 프로젝트’를 중심으로 구성해 ‘케이-컬처’의 전후방 산업 파급력을 증대시키고 ‘인공지능 3강 도약’을 위한 인공지능 활용을 극대화한다. 이를 통해 ▲콘텐츠산업의 기획부터 제작, 수출 전 과정에 인공지능 기술을 도입해 산업의 인공지능 전환(AX)을 도모하고 ▲한국문화를 반영한 인공지능 기술을 개발해 자국 인공지능(소버린 AI)을 강화한다.

또 ▲공공 문화시설에 인공지능 기술을 적용해 국민의 인공지능 접근성과 체감도를 높이고 ▲융합형 인공지능 인재를 양성하는 사업도 추진해 ‘세계 소프트파워 5대 문화강국’ 실현에 기여할 것으로 보인다.

문체부, 케이-컬처 AI 산소공급 프로젝트 가동.

‘케이-컬처 AI 산소공급 프로젝트’는 크게 산업AX(미래산업 견인을 위한 전략적 AI 기술 확보), 소버린AI(AI 대전환 속 한국문화를 반영한 AI기반 마련), 공공AX(문화시설 등을 활용한 국민 AI 접근성 및 체감 강화), 고급 인재양성(문화+신기술 융합형 인재양성)으로 나뉜다. 각각 예산은 1천26억원,112억원, 116억원, 171억원이다.

문체부 정책 담당자는 “문화산업은 아이디어에 기반해 고부가가치를 창출하는 우리나라의 신성장동력인 만큼, 그 문화산업의 튼튼한 뿌리를 이루는 문화기술에 대한 투자를 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.