최휘영 문체부 장관 "예술인 복지안전망 강화해 자유로운 창작 환경 조성”

문화체육관광부 최휘영 장관이 대한민국예술원을 방문해 원로 예술인들과 간담회를 열고 예술인의 자유로운 창작 환경과 복지안전망 조성을 약속했다.

최 장관은 5일 오후 서울 서초구에 위치한 대한민국예술원을 찾아 신수정 회장을 비롯한 회장단과 만나 대한민국 문화예술 발전에 기여해온 공로에 감사를 전했다. 이번 간담회는 장관 취임 이후 대표 원로 예술인들에게 직접 인사를 전하기 위해 마련됐다.

간담회에는 신수정 회장과 손진책 부회장, 정현종 문학분과회장, 최의순 미술분과회장, 이만방 음악분과회장, 박명숙 연극·영화·무용분과회장 등이 참석했다.

최휘영 장관 대한민국예술원 회장단 간담회

최 장관은 “대한민국을 대표하는 예술원 회원들이 문화예술의 토대를 다져주신 덕분에 최근 한강 작가의 노벨문학상 수상과 박천휴 작가의 창작 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 토니상 수상 등 K-아트가 세계인의 마음을 사로잡았다”며 “정부도 문화예술을 적극 지원해 K-컬처 300조원 시대를 열고 문화강국을 이루겠다”고 말했다.

그는 특히 “문학, 음악, 미술 등 기초예술에 집중 투자하고, 예술인들이 안심하고 창작에만 전념할 수 있도록 자유로운 창작 환경과 복지안전망을 구축하겠다”며 “K-아트의 해외 진출을 전략적으로 지원하고, 국내 우수 공연과 전시가 지역에서도 향유될 수 있도록 정책적 지원을 확대하겠다”고 강조했다.

관련기사

이에 신수정 회장은 “세계적인 주목을 받는 한국 문화예술이 더욱 발전하기 위해 정부 차원의 관심과 과감한 지원이 필요하다”며 “예술원 회원들도 예술진흥 정책 제안에 적극 나서겠다”고 화답했다.

최 장관은 “예술원 회원들이 앞으로도 애정과 관심으로 문화예술 발전을 뒷받침하고, 국민에게 희망과 감동을 주는 예술 활동을 이어가길 바란다”고 덧붙였다.