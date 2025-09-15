문체부, 주한 외국인 국악밴드 '소리원정대' 결성...5부작 타큐멘터리 10월 공개

문화체육관광부(문체부)는 국제방송교류재단(사장 김태정, 아리랑티브이)과 함께 주한 외국인들이 국악을 배우며 성장하는 과정을 통해 한국 전통음악의 매력을 전 세계에 알리고자 주한 외국인 국악밴드 '소리원정대(Sound Trek)'를 결성했다고 15일 밝혔다.

문체부는 그 결성 과정과 음악 여정을 담은 5부작 다큐멘터리를 제작해 10월에 국내외 시청자들에게 공개한다.

'소리원정대'는 독일, 러시아, 멕시코, 몽골, 부르키나파소 출신의 실력 있는 음악인 5명으로 구성된 국악밴드다. 단원들은 각자 ▲관악기(플루트·대금 등) ▲건반악기(아코디언) ▲소리 ▲현악기(마두금) ▲타악기(젬베·장구)를 담당한다.

지난 4월 오디션을 통해 선발된 단원들은 밴드 이날치 출신 소리꾼 권송희, 국악 타악 명인 장재효, 대금 연주자 백다솜 등 국내 국악 전문가들의 지도를 받으며 약 다섯 달간 집중적으로 훈련했다.

이들은 지난 8월 우즈베키스탄에서 열린 공연에서 사랑가, 북청사자놀음, 굿풍류시나위, 아리랑 메들리 등을 세계 각국의 악기와 조화를 이루도록 재해석해 독창적인 무대를 선보였다.

우즈베키스탄 현지 고려인 최갈리나 씨는 ''어릴 적부터 익숙했던 아리랑을 외국인 연주자들이 함께 들려주니 말로 표현하기 어려울 만큼 가슴이 뭉클했다''라고 소감을 전했다.

'소리원정대'는 대한민국 최초의 국악 박람회인 '2025 영동세계국악엑스포'에 공식 초청돼 18일 국내 관객 앞에서 첫 공식 공연을 선보인다. 해외 공연 경험과 현지 민속 음악과의 협업을 바탕으로 새로운 국악곡들을 무대에서 발표하며, 음악을 통한 소통과 화합의 장을 마련할 예정이다.

관련기사

오디션부터 훈련, 공연 준비 과정, 단원들의 삶과 이야기를 담은 다큐멘터리는 10월 말 아리랑티브이를 통해 전 세계에 방송될 예정이다. 본방송에 앞서 이들의 활동을 미리 엿볼 수 있는 영상은 현재 아리랑티브이 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

문체부 정책 담당자는 ''소리원정대는 외국인 음악인들이 세계의 악기로 한국 전통음악을 새롭게 해석하는 특별한 시도''라며 ''국경과 문화적 차이를 넘어, 다름을 통해 더 크게 울리는 한국의 소리가 전 세계 시청자들에게 전해지기를 기대한다''라고 밝혔다.