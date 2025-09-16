롯데GRS, 잠실 롯데월드몰에 ‘마루가메 우동’ 국내 1호점 오픈

롯데GRS가 일본 사누끼 우동 브랜드 ‘마루가메 우동’ 매장을 지난 15일 서울 송파구 잠실 롯데월드몰 5층에 열고, 오픈 기념식을 개최했다고 16일 밝혔다. 행사에는 차우철 롯데GRS 대표이사, 아와타 토리돌 회장, 야마구치 마루가메 우동 CEO 등 관계자가 참석했다.

마루가메 우동은 전 세계 1천100여 개 매장을 운영하는 글로벌 프랜차이즈로, 매장에서 면을 직접 반죽·숙성한다. 면 단면은 둥글면서도 네모난 독특한 형태로, 국물이 잘 스며든다는 특징이 있다.

회사는 한국 오픈을 앞두고 현지 트레이너가 한 달간 매장을 관리하며 일본 현지와 동일한 맛을 유지하도록 했다.

마루가메 우동 매장 전경.(사진=롯데GRS)

메뉴는 우동 10종, 덮밥 2종, 튀김 7종으로 구성됐다. 대표 메뉴인 니쿠타마 우동(소불고기·반숙란), 그린 칠리 붓카케 우동, 한국 한정 메뉴 치킨&야채 우동 등을 선보인다. 매장 내 오픈 키친을 통해 조리 과정을 직접 보여주는 방식으로 시각적 재미와 빠른 식사를 제공한다.

잠실 롯데월드몰 입점을 시작으로 롯데GRS는 향후 5년 내 35호점까지 매장을 확대할 계획이다. 백화점·쇼핑몰·도심 상권 등 다양한 입지로 출점 범위를 넓히며 가족 단위 고객부터 2030세대, 관광객까지 폭넓은 수요를 공략한다.

롯데GRS 관계자는 “지속적인 출점을 통해 국내 외식 시장에서 입지를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.