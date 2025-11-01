환상의 '태양광 드론' 등장…"3개월 비행 가능"

태양광 에너지로 최대 3개월 동안 하늘을 날 수 있는 무인 항공기가 미국 해군의 5G 통신망을 지원하게 됐다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 30일(현지시간) 보도했다.

미국 태양광 드론 개발사 ‘스카이드웰러 에어로’와 노키아의 미국 연방정부 전담 법인 ’노키아 페더럴 솔루션’은 최근 해군과 계약을 체결하고, 제한된 환경에서도 안전하고 탄력적인 통신을 제공하기 위한 협력에 나섰다. 이들은 5G 네트워크 장비를 태양광 드론에 탑재해 하늘에서 직접 통신망을 구축하는 방식을 추진하고 있다.

90일간 운용 가능한 태양광 드론이 접근 금지 구역에 있는 미 해군에 5G 통신을 지원할 예정이다. (영상=스카이드웰러)

통신 사각지대 해상에서도 5G 제공

이번 프로젝트의 목표는 지상 통신 인프라가 없거나 손상된 지역에서도 신속하게 배치할 수 있는 통신 네트워크를 통해 미국 해군과 합동군 작전을 지원하는 것이다.

로버트 밀러 스카이드웰러 에어로 최고경영자(CEO)는 "이 프로그램은 스카이드웰러의 자율 항공기가 비용과 복잡성을 줄이면서도 더 빠르고 유연한 연결성을 제공할 수 있다는 것을 보여준다"고 밝혔다.

스카이드웰러의 태양광 드론 (사진=스카이드웰러)

이 시스템은 노키아가 군사 및 전술 통신 환경을 위해 개발한 5G 네트워크 장비 ‘밴시 플렉스 라디오를 통합했다. 이 장비는 드론에 탑재돼 고고도에서 작동하는 통신 허브 역할을 하며, 광범위한 작전 지역에 걸쳐 5G 및 전술 데이터 전송 범위를 확장한다.

이를 통해 미국 해군은 위성이나 취약한 지상 네트워크에 의존하지 않고도 대규모 해상 작전 구역에서 지속적인 통신 커버리지를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

90일간 비행 가능한 태양광 드론

스카이드웰러의 무인 항공기는 초경량 탄소 섬유로 제작됐고, 보잉 747과 비슷한 날개 폭을 자랑한다. 태양광으로만 구동할 경우, 약 30~90일 이상 비행이 가능하다. 첨단 통신·감시 시스템·센서 패키지를 포함해 최대 약 363㎏의 탑재물을 실을 수 있다.

관련기사

이 회사는 이 항공기가 무거운 짐을 싣고도 오랫동안 공중에 머물 수 있어 분쟁 지역 감시, 해상 작전 지원, 아프리카 등 외딴 지역의 야생 동물 보호 등 다양한 임무에 활용될 수 있다고 설명했다.

이번 계약은 스카이드웰러 에어로에 중요한 이정표로 평가된다. 회사는 자사의 태양광 항공기를 위성이나 유인 정찰기의 지속 가능하고 비용 효율적인 대안으로 제시하며 방위산업 시장에서 입지를 강화하고 있다.