네오위즈 'P의 거짓', K-게임 글로벌 흥행 가능성 증명

피노키오를 재해석한 네오위즈의 대표 게임 ‘P의 거짓’이 K-게임의 글로벌 흥행 가능성을 입증했다는 평가를 받고 있다.

이 게임은 본편과 DLC(다운로드 콘텐츠)를 합쳐 누적 판매량 300만 장 이상을 기록한 화제작이다.

1일 네오위즈에 따르면, 라운드8 스튜디오가 개발한 PC·콘솔 액션 게임 ‘P의 거짓’이 다시 주목을 받고 있다.

이 게임은 2023년 9월 출시 후 약 한 달 만에 글로벌 누적 판매량 100만 장을 돌파하며 단기간 손익분기점을 넘긴 타이틀이다. 또 지난 6월 출시된 첫 DLC도 호평을 받으며 누적 판매량은 300만 장을 넘어서기도 했다.

이는 예상을 뛰어넘은 결과로 평가된다. 네오위즈가 글로벌 PC·콘솔 이용자 대응에 공을 들인 점이 단기간 호평으로 이어졌고, 결과적으로 K-게임 ‘P의 거짓’의 깜짝 흥행으로 연결된 셈이다.

P의거짓 누적 판매량 300만 돌파.(제공=네오위즈)

‘P의 거짓’은 국내보다 해외 시장에서의 성과가 두드러진다. 전체 판매량의 90% 이상이 북미와 유럽 등 서구권에서 기록됐다.

이어서 본편 ‘P의 거짓’의 프리퀄(시간상 앞선 이야기)인 ‘P의 거짓: 서곡’은 출시 직후 스팀 ‘최고 인기 게임’ 순위에서 국내 전체 1위, 글로벌 유료 부문 1위에 올랐다. 메타크리틱과 오픈크리틱에서 각각 평점 85점을 받았으며, 오픈크리틱에서는 ‘평론가 추천도’ 100%를 기록해 주목을 받았다.

이 게임은 영국의 글로벌 비디오 게임 시상식 ‘골든 조이스틱 어워드 2025’에서 ‘최고의 확장팩’ 부문 후보에 올라 주목을 받기도 했다. ‘인디아나 존스: 더 그레이트 서클–거인의 수도회’, ‘노 맨스 스카이: 보이저스’ 등 세계적 작품과 어깨를 나란히 하며 한국 콘솔 게임의 위상을 높였다는 것이 전문가의 대체적인 의견이다.

무엇보다 게임의 세계관과 서사를 지지하는 글로벌 팬층이 형성됐다는 점도 의미가 부여된다. ‘P의 거짓’ 팬들이 후속작에도 기대한다면 네오위즈가 추진하는 ‘IP 프랜차이즈화’ 전략에도 힘을 받을 수 있다는 전망도 있다.

최근 이 게임이 다시 주목을 받고 있는 이유는 주요 게임사의 콘솔 시장 진출이 잇따르고 있기 때문이다. ‘P의 거짓’ IP가 K-콘솔 게임이 글로벌 시장에서 통할 수 있음을 증명한 영향이다. 주요 게임사의 K-콘솔 게임에 대한 도전이 ‘제2의 P의 거짓’으로 드러날지 지켜봐야하는 이유다.

네오위즈 산하 라운드8 스튜디오도 새로운 도전을 이어간다는 계획이다. 이 회사는 현재 ‘P의 거짓’ 차기작을 포함한 여러 PC·콘솔 프로젝트를 진행 중이다. 더욱 깊어진 서사를 선보이기 위해 개발 역량을 집중하고 있으며, 장기적인 IP 가치 창출에 힘쓴다는 계획이다.

업계 한 관계자는 “세계 게이머의 시선이 한국 콘솔 게임으로 향하고 있다. 국내 게임사들도 모바일 중심 시장에서 벗어나 다양한 콘솔 작품을 잇달아 선보이고 있다”며 “네오위즈는 K-게임의 가능성을 입증하며 한국 게임 산업의 체질을 바꿨다. 이 회사의 행보가 더욱 기대된다”고 말했다.

한편, ‘P의 거짓: 서곡’은 오는 11월 열리는 ‘2025 대한민국 게임대상’ 본상 수상에도 도전한다.