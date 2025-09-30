네오위즈 '셰이프 오브 드림즈', 누적 판매량 50만장 돌파

네오위즈(공동대표 김승철, 배태근)는 리자드 스무디가 개발한 액션 로그라이트 신작 '셰이프 오브 드림즈'가 글로벌 누적 판매량 50만장을 돌파했다고 30일 밝혔다.

이는 지난 25일 기준으로 집계된 수치로 지난 11일 출시 이후 약 2주 만에 이뤄낸 쾌거다. 앞서 출시 일주일 만에 30만장 판매를 기록한 데 이어, 이후 20만장을 추가로 판매했다. 글로벌 판매 비중은 아시아 60%, 북미·유럽 30% 순으로 나타났다. 한국, 중국, 일본을 비롯한 아시아 국가와 캐나다, 독일, 프랑스 등 주요 서구권 국가에서 고른 판매를 보였다.

'셰이프 오브 드림즈'는 역동적인 로그라이트 액션과 MOBA 스타일의 전투를 결합한 PC 게임이다. 스팀에서 일간 최고 동시접속자 4만5천명을 넘어섰고, 최고 인기 게임 순위(탑 셀러) 글로벌 4위, 국내 2위에 올랐다. 글로벌 비평 사이트 '메타크리틱'에서 평점 83점을 기록하기도 했다.

개발진은 누적 판매량 50만장 돌파를 기념해 다음 달 12일까지 게임에 접속해 쿠폰 코드를 입력한 모든 이용자에게 '고결함의 장신구' 아이템을 제공한다.

네오위즈 관계자는 "글로벌 팬들의 뜨거운 성원 덕분에 판매 호조가 이어지고 있어 무척 기쁘다"며 "오는 2일 패치 업데이트를 통해 게임 편의성과 몰입감을 한층 높일 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.