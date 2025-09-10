네오위즈(공동대표 김승철, 배태근)는 리듬게임 '디제이맥스 리스펙트 V'와 '아르케아'의 협업을 통한 신규 DLC(다운로드 콘텐츠)를 출시한다고 10일 밝혔다. '아르케아'는 영국 게임 개발사 로위로가 개발 및 서비스 중인 리듬게임이다.

오는 11일 출시되는 DLC는 '아르케아'의 개성과 음악을 디제이맥스 스타일로 재해석해 탄생했다. 총 15곡이 수록됐으며 ▲사운드 홀릭 ▲사쿠죠 ▲블래키 ▲뮤케 등 작곡가들이 대거 참여했다. 지난 8월 '디제이맥스 미라클 2025' 공연에서 최초 공개된 '탁 X 제크'의 '미리내'도 디제이맥스 버전으로 담겼다.

이와 함께 '아르케아'의 세계관을 반영한 전용 기어 스킨과 노트 스킨을 DLC에 적용하고, 원작의 느낌을 그대로 살린 콤보 및 판정 폰트도 함께 공개한다.

네오위즈 디제이맥스 리스펙트 V 아르케아 협업 DLC 출시.

이번 콜라보 DLC 가격은 1만9천800원이다. 출시를 기념해 오는 11일부터 18일까지 스팀에서 10% 할인된 가격에 판매한다. 오는 16일까지 '디제이맥스 리스펙트 V' 본편 및 전체 DLC를 최대 80%까지 할인하는 행사도 운영한다.

한편, DLC 출시일인 11일부터 다음 달 26일까지 애니플러스샵 서울 합정점과 부산 서면점에서 '디제이맥스 X 애니플러스' 콜라보 카페를 운영한다. '세요(5eyo)'와 '판토' 작가가 작업한 디제이맥스 대표 캐릭터 '엘 클리어'와 '엘 페일'의 새로운 키아트를 제작했으며, 현장에서 매주 달라지는 스페셜 메뉴와 특전, 그리고 인게임 캐릭터 및 백그라운드 애니메이션을 활용한 '디오라마 아크릴 스탠드', '아크릴 코롯토', '매탈뱃지' 등 굿즈를 현장에서 만나볼 수 있다. 애니플러스 온라인 스토어 한정 굿즈도 공개된다.

팬들과의 소통에도 집중한다. 백승철 총괄 프로듀서와 덤핑라이프 등 유명 개발진들이 참여하는 팬 사인회를 개최한다. 애니플러스샵 서울 합정점에서는 오는 20일과 27일, 부산 서면점에서는 다음 달 18일, 25일에 진행된다.

네오위즈 관계자는 "전 세계 리듬 게이머들이 사랑하는 '아르케아'와의 콜라보 DLC를 선보이게 돼 매우 기쁘다"며 "원곡의 감성에 디제이맥스만의 색을 더해 한층 높아진 음악적 완성도를 한층 높였으니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

한편, 으로, 독창적인 3D 플레이 방식이 특징이다. 매력적인 스토리와 비주얼, 그리고 유명 아티스트들이 참여한 고품질의 음악 덕분에 전 세계 리듬 게임 팬들에게 큰 인기를 얻고 있다.