네오위즈 '브라운더스트2', 미국·대만 서브컬처 행사 참여…글로벌 공략 박차

네오위즈(공동대표 김승철, 배태근)는 겜프스엔(대표 이준희)이 개발한 모바일 RPG ‘브라운더스트2(BrownDust2)’를 미국과 대만의 대형 서브컬처 행사에 소개한다고 19일 밝혔다.

먼저 오는 21일부터 24일까지 미국 뉴욕 ‘재비츠 컨벤션 센터’에서 열리는 ‘애니메 뉴욕(Anime NYC)’에 참가한다. ‘애니메 뉴욕’은 전세계 대형 애니메이션·만화·게임·팝컬처 분야의 팬과 창작자가 모여 교류하는 북미 대표 애니메이션 축제다.

‘브라운더스트2’는 현장에 단독 부스를 마련하고 ▲SNS 팔로우 인증 및 뽑기(가챠) ▲업적 레벨 20이상 이용자를 위한 VIP 인증 이벤트 ▲굿즈존 방문객 또는 구매자 대상 게임 굿즈 증정 이벤트 등을 진행한다. 또 인게임 캐릭터로 변신한 코스플레이어 ‘송주아’, ‘빛베리’, ‘아루린(Aru.rinh)’과 함께하는 코스어 포토타임을 하루 최대 5회 열어 현지 팬들의 이목을 집중시킬 계획이다.

네오위즈 ‘브라운더스트2’, 대만 팬시 프론티어 참가.

이어 22일부터 24일까지 대만 타이베이에서 개최되는 ‘팬시 프론티어(Fancy Frontier)’에 참가한다. 대만만화추진협회와 대만의 애니메이션 잡지 ‘월간 프론티어’가 공동 주최하는 대만 최대 규모의 서브컬처 행사로, ‘브라운더스트2’ 단독 부스에서 ▲2주년 기념 굿즈 판매 ▲포토존 ▲공식 페이스북 구독 이벤트 등을 진행한다.

관련기사

이러한 적극적인 글로벌 행보는 최근 ‘브라운더스트2’의 성공적인 턴어라운드에서 비롯됐다. 게임은 지난 6월 서비스 2주년을 기점으로 대만과 홍콩 양대 마켓에서 최고 매출 1위를 기록했고, 일간 활성 이용자 수(DAU)는 28만 명을 돌파하며 역대 최고 지표를 보였다. 이러한 성장세에 힘입어 게임쇼를 발판삼아 팬덤을 더욱 확대, 글로벌 서브컬처 게임으로 자리매김한다는 구상이다.

네오위즈 관계자는 “브라운더스트2’가 더 큰 글로벌 성장이 기대되는 상황”이라며 “미국과 대만을 대표하는 서브컬처 행사 참가를 통해 현지 팬들과 적극 소통해 게임 IP 경쟁력을 높여가겠다”고 전했다.