"로그라이트와 MOBA 결합" 네오위즈, '셰이프 오브 드림즈' 정식 출시

네오위즈(공동대표 김승철, 배태근)는 리자드 스무디가 개발한 액션 로그라이트 신작 '셰이프 오브 드림즈'를 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 정식 출시했다고 11일 밝혔다.

'셰이프 오브 드림즈'는 로그라이트 액션과 MOBA 스타일의 전투를 결합한 PC 게임이다. 여행자 캐릭터 8종의 '여행자 숙련도 시스템'과 전략적인 빌드업을 지원하는 '별자리 시스템'을 선보인다. 싱글플레이 및 최대 4명 협동플레이를 지원하며, 이용자는 현실과 꿈의 경계에서 150종 이상의 '기억'과 '정수' 아이템을 조합할 수 있다.

출시 가격은 2만7천원이다. 스팀에서 이날부터 2주간 20% 출시 기념 할인 이벤트를 진행한다. 또한 게임 '딥 락 갤럭틱: 서바이버'와 '난설'과의 협업을 통해, 각각 '락 앤 드림', '드림 오브 스노우' 번들 상품을 스팀에서 선보인다. 해당 번들을 구매하면 기본 출시 할인에 10%의 추가 할인 혜택이 더해진다.

출시 기념 얼리버드 이벤트로, 게임에 접속한 모든 이용자에게 아이템 '몽환의 숲 강아지'를 무료로 증정한다. 아울러 '보스 8회 처치' 퀘스트를 통해 특별 한정 휘장도 제공한다.