경주선언-AI이니셔티브 채택...이 대통령 "내일의 변화 실현해야"

APEC2025 정상회의에 참석한 21개 회원국들이 1일 '경주선언'을 비롯해 AI와 인구 문제 대응을 위한 3건의 문서를 채택했다.

대통령실은 이날 APEC 21개국 회원 정상들이 이재명 대통령의 제안에 따라 정상 선언인 'APEC 정상 경주선언'을 비롯해 'APEC AI 이니셔티브', 'APEC 인구구조 변화 대응 공동 프레임워크' 등 3개 성과 문서를 채택했다고 밝혔다.

경주선언은 올해 APEC의 3대 중점 과제인 연결, 혁신, 번영을 기본 틀로 무역과 투자, 디지털 혁신, 포용적 성장 등 APEC의 핵심 현안에 대한 주요 논의를 포괄했다. AI 협력과 인구구조 변화 대응에 대한 회원들의 공동 인식과 협력 의지도 집약했다.

AI 이니셔티브는 모든 회원이 AI 전환 과정에 참여하고, AI 기술 발전의 혜택을 공유할 수 있도록 ▲AI 혁신을 통한 경제성장 촉진 ▲ 역량 강화 및 AI 혜택 확산 ▲민간의 회복력 있는 AI 인프라 투자 확대 등을 주요 내용으로 담고 있다. APEC 최초의 명문화된 AI 공동 비전인 동시에 미국과 중국이 모두 참여한 AI에 관한 최초의 정상급 합의문이다.

'2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 폐막일인 1일 오전 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 제2세션 개회사를 하고 있는 이재명 대통령 (사진=유튜브 캡처)

APEC 인구구조 변화 대응 공동 프레임워크는 저출생 고령화 등 인구구조 변화가 역내 공통의 도전 과제라는 인식에 따라 마련됐다. 구체적으로 ▲회복력 있는 사회시스템 구축 ▲인적자원 개발의 현대화 ▲기술 기반 보건·돌봄 서비스 강화 ▲모두를 위한 경제 역량 제고 ▲역내 대화·협력 촉진 등 5대 중점 분야별 정책 방향과 협력 방안을 제시했다.

이 대통령은 경주 선언과 관련해 "동적이며 평화로운 아태 공동체를 향한 APEC의 중장기적 미래 청사진, 그리고 푸트라자야 비전 2040 실현하겠다는 회원들의 의지를 담았다"며 "아태지역 회복과 성장을 위한 회원 간 협력 의지도 포함했다"고 설명했다.

이어, APEC AI 이니셔티브에 대해서는 "역내 모든 회원들이 인공지능 전환에 참여하고 그 혜택 함께 누리기 위한 여러 정책적 방향을 담았다"며 "특히 혁신을 통한 경제성장과 민간, 정부, 학계 등 이해관계자 간 협력 촉진, 인공지능 인프라 등을 강조했다"고 밝혔다.

관련기사

그러면서 APEC 인구구조 변화 대응 공동 프레임워크에 대해 "회복력 있는 사회를 위한 경제시스템 구축, 기술혁신을 통한 복원 및 돌봄서비스 강화, 미래 노동 수요에 대응하는 인적자원 개발 등 범정부 차원 종합적 정책 방안과 협력 방안들이 제시됐다"며 "APEC 최초로 인구구조변화 공동 핵심과제로 인식하고 정책 비전과 협력 방안을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다"고 강조했다.

이 대통령은 또 "차기 의장국인 중국을 포함해 모든 APEC 회원이 경주에서 모은 의지를 행동으로 이어가 주시길 기대한다"며 "그렇게 내일의 변화를 실현해 나갈 수 있으면 좋겠다"고 말했다.