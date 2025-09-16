롯데온, 가을 맞아 2주간 ‘패션 쇼핑 라인업’ 진행

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온은 가을 시즌을 맞아 오는 28일까지 2주간 패션 쇼핑 축제 ‘패션 쇼핑 라인업(패세라)’를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사에서는 ▲빈폴패밀리 ▲지오다노 ▲막스마라 ▲코오롱맨즈 ▲시아쥬 ▲제이씨패밀리 ▲베럴 ▲제로스트릿 등이 참여한다. 1주 차는 ‘FW(가을겨울) 신상 룩북 럭키찬스’ 테마로 매일 브랜드 특가가 공개된다. 지오다노의 가을 팬츠는 ▲최대 20% 할인 ▲10% 카드혜택 ▲스토어찜 추가 할인으로 최종가 2만원대에 만나볼 수 있다. 막스마라의 아이콘 코트도 라이브방송으로 최종가 260만원대에 판매한다.

신규 브랜드도 소개한다. 스트리트 캐주얼 브랜드 ‘어반에이지’는 패세라 기간 동안 구매왕 5명을 선정해 시그니처 티셔츠를 사은품으로 증정한다. 가방 브랜드 살롱드루반은 구매 후 리뷰를 작성하면 엘포인트를 지급하는 행사도 진행한다.

(사진=롯데온)

패세라 기간 동안에만 사용할 수 있는 쇼핑찬스 쿠폰팩도 마련했다. 최대 25% 할인 쿠폰과 백화점 패션 전용 7만원 이상 구매시 최대 5만원 할인 가능한 10% 중복 쿠폰도 준비했다. 추가 카드할인도 최대 10%까지 가능하다.

행사 기간 중 ▲명품 귀걸이 ▲헤어핀 ▲키링 등 스몰럭셔리 당첨 기회를 얻을 수 있는 패세라 럭키드로우 행사도 진행한다. 가을 무드에 어울리는 아이템을 응모한 롯데온 회원이라면 누구나 행사에 참여할 수 있다. 패세라에 참여한 브랜드의 플래그십 스토어를 찜하면 최대 2천 엘포인트를 받을 수 있는 행사도 마련했다.

김다솜 롯데온 버티컬마케팅팀장은 “가을을 맞아 자켓, 원피스 등 다양한 신상 의류를 할인가로 만나볼 수 있는 패션 쇼핑축제 ‘패세라’를 준비했다”고 말했다.