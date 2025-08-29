롯데온, ‘썸머 라스트 찬스’ 진행…최대 90% 할인

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온은 오는 31일까지 3일간 여름을 마무리하는 ‘썸머 라스트 찬스’ 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 행사에서는 ▲패션잡화 ▲스포츠레저 ▲푸드 ▲리빙 ▲키즈 등 주요 카테고리 상품을 최대 90% 할인된 최종가에 선보인다. 최대 10% 중복 쿠폰과 카카오페이 10% 결제 혜택을 더했다. 행사 상품은 ‘라스트찬스’ 스티커 부착으로 확인할 수 있다.

행사 기간 동안에는 매일 9개씩 총 27개의 ‘오늘의 특가 상품’이 운영된다. 이날에는 ‘올림피아 라넥 20·24·28인치 여행용 캐리어’, 오는 30일에는 ‘밀레 BEST 티셔츠·여름자켓·팬츠’, 31일에는 ‘AMT 프리미엄 316Ti 스텐 통 5중 스텐 팬·냄비·파티웍’ 등이 특가 상품으로 마련된다.

관련기사

(사진=롯데온)

이달 한 달간 롯데온 구매 이력이 없는 신규 고객 대상 행사도 마련했다. 해당 기간 롯데온 미구매 고객은 매일 오전 10시부터 메가 MGC 커피 아메리카노를 1천500원에 제공하는 ‘라스트딜’에 참여할 수 있다. 라스트딜은 선착순 3천명을 한정으로 진행된다.

남지형 롯데온 마케팅운영팀장은 “올여름 더위가 지난해처럼 길게 이어질 것으로 예상되는 만큼 고객들이 마지막 썸머 클리어런스 특가 혜택을 누리길 바란다”고 말했다.