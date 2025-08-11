롯데온, ‘썸머 파이널’ 진행…최대 60% 할인

롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온은 오는 17일까지 여름 시즌을 마무리하는 특가 행사 ‘썸머 파이널’을 진행한다고 11일 밝혔다.

행사 기간 동안 롯데온은 1만 원 이상 구매 시 최대 5천 원까지 할인 가능한 20% 쿠폰과 5만 원 이상 구매 시 최대 20만 원까지 할인되는 10% 쿠폰 등 ‘썸머 파이널 쿠폰’을 제공한다. 또한 최대 60% 할인과 결제 혜택이 함께 적용되는 ‘패션 썸머 클리어런스’도 운영된다.

이번 행사에서는 유아동 인기 브랜드 베베쥬의 ‘레이크 나인 카고 팬츠’를 5천 원대, 디스커버리의 여성용 핫썸머 루즈핏 풀집업 래시가드를 4만 원대에 선보인다. 이 외에도 ▲빈폴키즈 ‘여아 덕다운 롱패딩 네이비’ ▲디스커버리 ‘여성 베로니 구스다운 롱패딩’ ▲크로커다일레이디 ‘안사시 중기장 덕다운 패딩 점퍼’ 등 브랜드의 역시즌 패션 상품도 만나볼 수 있다.

(사진=롯데온)

이와 함께 롯데온은 행사 기간 동안 매일 엘포인트를 랜덤으로 지급하는 ‘다이나믹 포인트 밤’ 이벤트를 진행한다. 롯데온 앱에서 행사 페이지에 접속한 고객이라면 누구나 1일 1회 응모할 수 있으며 10포인트부터 최대 5만 포인트까지 지급된다.

남지형 롯데온 마케팅운영팀장은 “여름이 끝나가는 지금이야말로 인기 브랜드의 역시즌 상품을 가장 합리적인 가격에 구매할 수 있는 최적의 시기”라며 “앞으로도 시즌과 소비자 니즈를 반영한 기획전을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.