알체라, NIA 'AI 허브 데이터 업사이클링 사업' 선정

비전AI 솔루션 전문 기업 알체라(대표 황영규)는 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 ’AI 허브 인공지능 학습용 데이터 업사이클링 사업’에 올해 수행기관으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 2020~2022년 공개된 AI 허브 데이터를 단순 재가공하는 수준을 넘어, 최신 AI 모델에 맞게 재설계·구축(Upcycling) 하는 것을 핵심으로 한다. 이를 통해 공공 데이터 활용도를 극대화하고, 산업과 연구 전반에서 인공지능 서비스 개발 기반을 강화하는 데 목적이 있다.

특히 대한민국은 세계에서 세 번째로 LLM을 개발한 국가로, 최근 국가대표 AI 사업이 추진되면서 국민적 관심이 높아지고 있다. 이번 사업은 이러한 흐름 속에서 국산 LLM 성능 향상에 기여함과 동시에, 특화 영역 선점과 차별화된 AI 경쟁력 확보를 위한 중요한 발판이 될 것으로 기대된다.

알체라는 에이아이웍스 컨소시엄 일원으로 참여해, 축적된 비전 AI 기술력과 생성형 AI 벤치마크 데이터 구축 노하우를 기반으로 영상·이미지 학습 데이터를 최신 AI 모델 환경에서도 활용할 수 있게 최적화할 예정이다.

이번 사업에서는 AI 허브에 공개된 이미지 데이터를 업사이클링해 QA 데이터로 재구축하고, 단순한 품질 검증을 넘어 최근 주목받는 생성형 AI 학습 데이터 라벨링 기법인 CoT(Chain of Thought) 가공을 적용한다. 이를 통해 기존 데이터를 최신 모델 학습에 적합한 형태로 재설계·재구축함으로써, 산업 전반의 AI 경쟁력 제고에 기여하는 전략적 역할을 수행한다.

알체라는 축적한 AI 데이터 구축 노하우와 기술력을 바탕으로 헬스케어를 비롯한 다양한 산업 분야에서 검증된 성과를 창출해 왔다. 한국과 베트남에 자체 데이터 센터를 운영하며 전문 인력을 확보하고 있어, 대규모 데이터 수집·정제·라벨링·검증까지 데이터 전 주기 관리 역량을 갖췄다.

관련기사

또 알체라는 한국정보통신기술협회(TTA)가 주관하는 ‘초거대 AI 학습용 데이터 의미적 정확성 검사 용역’의 단독 주관사로서, 데이터 품질 검증 역량을 공식적으로 인정받았다. 이에 국내 AI 기업들의 학습용 데이터를 직접 검증하며, 양질의 데이터 기반 모델 고도화를 지원하고 있다. 나아가 한국 AI산업의 활성화와 글로벌 경쟁력 강화에도 기여하고 있다.

알체라 황영규 대표는 “이번 사업은 공공 데이터의 가치를 재발견하고, 생성형 AI 시대에 부합하는 새로운 활용 가능성을 여는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “특히 영상·이미지 데이터 분야에서 국내 최고 수준 역량을 갖춘 알체라는 업사이클링을 통해 AI 산업 혁신을 뒷받침하고 글로벌 경쟁력을 한층 더 강화해 나가겠다”고 밝혔다.