알체라, 농협에 모바일 신분증 AI 안면인식 기술과 생체정보 분산저장 공급

비전AI 솔루션 전문기업 알체라(대표 황영규)는 농협은행이 추진하는 생체정보분산저장 시스템 구축과 모바일 신분증 서비스 개발 사업에 참여하기로 하고 공급 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

알체라는 농협은행이 추진하는 신원확인 인프라 구축 사업에 핵심적인 기술인 안면인증 분산저장 솔 루션을 제공한다. 생체정보 분산저장은 고객의 안면인식 데이터를 중앙 서버에 단일 저장하지 않고, 금융결제원 바이오정보 분산관리센터와 연계해 생체정보를 암호화해 관리, 데이터 유출과 오남용 위험을 미연에 차단하는 차세대 보안 기술이다.

또 모바일 신분증은 스마트폰에 저장된 개인화된 디지털 신분증으로, 실물 신분증 없이도 본인 확인이 가능한 서비스다. 발급 과정에서 반드시 본인 인증 절차를 거치게 되며, 이때 알체라의 AI 안면인식 기술이 적용, 사용자는 비대면 환경에서도 안전하고 신속하게 모바일 신분증을 발급받을 수 있다.

이로써 농협은행은 국내 최고 수준의 생체정보 보안 체계를 확보함과 동시에, 비대면 금융거래 환경에서의 정보 보안성과 사용자 편의성을 한층 강화할 수 있을 것으로 예상된다고 회사는 밝혔다.

알체라는 안면인식 AI 기업으로는 국내 최초로 금융결제원 바이오분산센터에 입주했으며, 우리은행과 신한라이프 등에 바이오정보 분산관리 솔루션을 공급했다. 또 지난 4월 TTA(한국정보통신기술협회)가 주관한 모바일 신분증 민간개방 안면인식 적합성 평가를 통과해 네이버·토스 등에 안면인식 기술을 제공한 바 있다.

관련기사

황영규 알체라 대표는 “알체라는 안전하고 신뢰할 수 있는 신원확인 절차를 지원하기 위해 인증 기술뿐 아니라 정보 관리와 보안 솔루션을 통합적으로 제공하는 AI 선도기업”이라며 “지속적인 AI 기술 혁신과 서비스 고도화를 통해 대한민국 국민 모두의 eKYC 신원확인 표준을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

한편 알체라는 2016년 6월 설립, 2020년 12월 코스닥에 상장했다. 현재까지 알체라의 AI 기술이 적용된 카메라는 전 세계 3억 5천만 대가 넘는다. 일상·비즈니스·환경 등 다양한 분야에 비전AI 기술을 확산해 나가고 있다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 얼굴인식 벤더 테스트(FRTE)에서 1초 이내 99.99%의 정확도를 기록하며 국내 1위 기술력을 입증한 바 있고, 국내 기업 중 유일하게 RGB 카메라 기반 iBeta PAD 테스트를 통과했다.