알체라, SK플래닛 OK캐쉬백에SaaS형 eKYC 솔루션 공급

비전AI 솔루션 전문기업 알체라(KOSDAQ 347860, 대표 황영규)는 SK플래닛의 ‘OK캐쉬백’ 서비스 내 선불충전카드 발급을 위한 eKYC(비대면 고객확인) 솔루션을 공급했다고 9일 밝혔다.

SK플래닛은 OK캐쉬백 이용 고객이 선불카드를 발급받는 과정에서, 금융실명법에 따른 본인 확인 절차를 강화하기 위해 알체라의 eKYC 솔루션을 도입했다. 이에 따라 OK캐쉬백 사용자는 알체라의 신분증 진위확인과 1원 인증을 통해 간편하게 본인 확인을 완료, 비대면 환경에서도 높은 편의성과 보안성을 동시에 누릴 수 있게 됐다.

알체라 eKYC 솔루션은 이 회사의 AI기술과 자회사 유스비의 레크테크(RegTech) 전문성을 결합해 공동 개발한 솔루션으로, 비대면 고객확인 및 신원 인증을 보다 효율적이고 안전하게 지원한다.

해당 솔루션은 △신분증 OCR △신분증 진위확인 △1원 인증 △AI 얼굴인증 등 주요 기능을 클라우드 기반 SaaS 형태로 통합 제공하며, 고객사 요구와 인프라 환경에 맞춰 유연하게 구성할 수 있다. 이를 통해 개발 및 운영 부담은 최소화하는 동시에, 높은 보안성과 사용자 편의성까지 갖춘 비대면 신원확인 환경을 구현할 수 있다.

또, 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT) 등 국내외 금융 규제에 대응할 수 있도록 설계되어, 금융 및 핀테크 산업 전반에 폭넓게 적용이 가능하다. 특히, 알체라의 eKYC 솔루션은 ISMS(정보보호관리체계) 인증을 획득한 안정적인 시스템으로 구축돼 있으며, 유스비는 수년간 해당 솔루션을 다양한 기업에 공급하며 그 안정성과 신뢰성을 입증해 왔다. 현재는 한국케이블텔레콤, 코빗, 컬리페이를 포함한 국내 주요 핀테크 기업 등 110여 개 기업에서 안정적으로 운영되고 있다.

알체라 황영규 대표는 “비대면 환경에서 인증과 보안의 중요성이 그 어느 때보다 커진 지금, 알체라와 유스비는 높은 기술력과 다양한 경험을 바탕으로 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 eKYC 솔루션을 고객에 제공할 것”이라며 “앞으로도 대한민국 국민 모두가 믿고 사용할 수 있는 인증 인프라를 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.