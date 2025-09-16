美, 비트코인 전략 비축할까…'100만개 매입' 논의 착수

비공개 정책 간담회 개최…정부 몰수 가상자산 민간 매각 금지도 다뤄

디지털경제입력 :2025/09/16 08:17    수정: 2025/09/16 08:41

미국에서 최대 100만 개 비트코인을 전략 자산으로 비축하는 방안이 본격 논의된다. 

마이클 세일러 마이크로스트래티지 공동 창업자, 프레드 틸 마라톤디지털홀딩스 CEO 등 주요 가상자산 업계 인사들이 오는 17일(현지시간) 워싱턴 D.C.에서 열리는 비공개 정책 간담회에 참석한다고 미국 가상자산 매체 더블록이 16일 보도했다.

이번 간담회는 공화당의 신시아 루미스 상원의원과 닉 베기치 하원의원이 공동 주최한다. 간담회에서는 두 의원이 재발의한 ‘BITCOIN 법안(Boosting Innovation, Technology, and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide Act)’ 추진 방향을 주요 의제로 다룬다.

신시아 루미스 의원이 지난 3월 재발의한 이 법안은 향후 5년간 최대 100만 비트코인을 예산 중립 방식으로 확보해 미국의 전략적 비축 자산으로 편입하는 내용을 골자로 한다. 

도널드 트럼프 전 대통령이 서명한 행정명령을 기반으로 정부가 몰수한 가상자산의 민간 매각을 금지하고 별도 비축 자산으로 관리하는 조항도 포함됐다.

간담회에는 비트디어, 라이엇 블록체인, 클린스파크 등 주요 채굴 기업 임원들도 참석한다. 

현재 해당 법안은 하원 금융서비스위원회 및 상원 은행위원회에 계류 중이며, 아직 공식 청문회 일정은 잡히지 않은 상태다. 

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
