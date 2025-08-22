트럼프 차남, 9월 日 비트코인 재무기업 메타플래닛 주총 참석

도널트 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프가 9월 일본 도쿄를 방문해 비트코인 재무기업 메타플래닛 주주총회에 참석한다고 블룸버그통신이 22일(현지시간) 보도했다.

복수의 소식통을 인용한 보도에 따르면 에릭 트럼프는 9월 1일 메타플래닛 주주총회에 참석해 새로운 자본 조달 방식에 대한 투표를 진행할 예정이다.

에릭 트럼프의 방일은 오는 28일과 29일 홍콩에서 진행되는 비트코인 아시아 컨퍼런스 참석에 이어 진행된다.

메타플래닛 기업 로고

에릭 트럼프는 지난 3월 메타플래닛 고문으로 임명됐으며 새롭게 구성된 전략 자문위원회에 합류한 바 있다.

메타플래닛은 도쿄증권거래소 상장사로 비트코인을 핵심 재무자산으로 장기 보유·운용하는 ‘비트코인 트레저리’ 기업이다.