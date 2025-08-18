트럼프, 러시아산 석유 관세 유보…국제 유가 하락

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아 석유를 수입하는 나라들에 100% 관세를 물리는 관세 방침을 유보하기로 하자 국제 유가가 하락했다.

17일(현지시간) 로이터통신에 따르면 브렌트유 선물은 32센트(0.49%) 하락한 배럴당 65.53달러, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 23센트 내린 배럴당 62.57달러를 기록했다.

앞서 트럼프 대통령은 러시아를 압박하고 우크라이나 전쟁 휴전을 이끌어내기 위해 러시아의 전쟁 돈줄인 석유 수출을 압박하는 방안을 검토해왔다. 트럼프는 앞서 인도에는 러시아 석유를 수입한다는 점을 들어 25% 상호관세를 추가로 부과했지만, 중국에 대해서는 이런 조치를 하지 않고 있어 추가 보복 관세 가능성이 대두됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 우크라이나 대통령이 15일(현지시간 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상을 위해 미국 알래스카 앵커리지의 엘멘도르프-리처드슨 합동 기지에서 만나 대화하고 있다. (사진=로이터/뉴스1)

하지만 지난주 트럼프 대통령이 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 휴전이 아닌 평화 협정을 우선 모색하는 데 뜻을 모으면서 태도를 바꿨다.

미러 회담 후 트럼프 대통령은 인터뷰에서 “회담이 아주 잘 진행됐다”면서 “지금 당장은 (보복 조처를)생각할 필요가 없다”고 말했다.

푸틴과 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께하는 3자 회담을 추진하기로 하는 등 휴전 협상에 탄력이 붙자 시장에 충격을 주는 석유 제재를 유보하기로 한 것으로 해석된다.

다만, 상황 변화에 따라 다시 제재 카드를 꺼낼 가능성은 남아있다. RBC캐피털 헬리마 크로프트 애널리스트는 “현 상황은 당분간 현상 유지 국면에 머물 가능성이 크다"며 "중국에 대한 추가 관세는 일단 보류됐지만, 향후 협상 추이에 따라 언제든 다시 꺼낼 수 있다"고 말했다.