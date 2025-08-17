트럼프 "2주 안에 반도체 관세 부과"...최대 300% 전망

도널드 트럼프 미국 대통령이 향후 2주 안에 최대 300%에 달하는 관세를 반도체에 부과할 것으로 전망된다.

블룸버그통신 등 외신은 트럼프 대통령이 향후 2주 안에 반도체에 대한 고율 관세를 부과한다고 현지시간 15일 보도했다.

(사진=백악관)

트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 대통령과의 정상회담을 위해 알래스카로 향하는 전용기 에어포스원 기내에서 기자들에게 “다음 주나 그다음 주에 철강과 칩, 반도체에 대해 관세를 부과할 것”이라고 말했다.

이 때 언급한 철강 관세가 새로운 조치를 의미하는 지 불분명하다. 트럼프 대통령은 이미 지난 6월 철강·알루미늄 수입 관세를 50%로 인상한 바 있다. 해당 조치는 상호관세가 아닌 품목관세로, 특정 품목 수입이 미국 국가안보를 위협할 경우 관세를 부과할 수 있도록 한 무역확장법 232조에 근거한다. 미 상무부는 이미 반도체 수입이 국가안보에 미치는 영향을 조사 중이다.

그는 수입 반도체에 대해 “200%, 300% 관세율이 될 수 있다”면서도 제조 시설을 미국으로 이전하는 기업에는 면제 가능성을 언급했다.

앞서 하워드 러트닉 상무장관은 지난달 27일 “232조에 근거한 반도체 관세를 2주 후 발표할 것으로 예상한다”고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 자신의 관세 정책이 미국 경제에 호황을 가져왔다고 강조하는 과정에서 나왔다. 그는 푸틴 대통령이 이에 관심을 보이며 경제 협력을 원하고 있다고 주장했다.

관련기사

트럼프 대통령은 푸틴 대통령이 다수의 경제 참모를 대동했다며 “회담에서 진전을 이룬다면 경제 문제를 논의할 것”이라고 말했다. 이어 “푸틴은 1년 전 조 바이든 전 대통령의 경제에는 관심이 없었지만, 트럼프 경제에는 관심이 있다”며 “관세를 피하려는 자동차·AI 공장 등 수백 개 공장이 미국으로 들어오고 있다”고 덧붙였다.

관세율과 관련해서는 “미국에 공장을 짓는 기회를 주기 위해 초기에는 낮게 책정하겠지만, 일정 기간이 지나면 크게 높아질 것”이라며 “미국에 생산시설을 두지 않으면 매우 높은 관세를 내야 할 것”이라고 경고했다.