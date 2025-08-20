잭슨홀 미팅 앞둔 가상자산 시장...비트코인-알트코인 ‘관망 모드’

가상자산 시장이 이번 주 주요 이벤트를 앞두고 주춤하고 있다. 오는 20일(현지시간) 공개될 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 7월 회의록과 22일 예정된 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 투자자들이 관망세를 보이는 모습이다.

지난 7월 29~30일 열린 FOMC 회의록은 20일 오후 2시(미 동부시간)에 공개된다. 로이터와 US뉴스 등 주요 외신은 이번 회의록에서 연준이 관세 부담이 인플레이션에 어떤 영향을 줄지를 놓고 다양한 의견을 나눈 흔적이 드러날 것으로 전망했다.

일부 기업이 아직까지는 비용을 흡수하고 있으나, 결국 소비자에게 전가될 경우 물가를 끌어올리고 금리 인하를 늦추는 요인이 될 수 있다는 것이다.

제롬 파월 미국 연방준비제도 의장.(사진=연준 유튜브)

또한 회의록은 연준 내부의 분열을 보여줄 가능성도 있다. 인플레이션 억제를 우선하는 매파와 고용 둔화를 우려하는 비둘기파의 의견 차이가 드러나면서 9월 정책회의에서 합의점을 찾기 쉽지 않다는 분석이 제기된다.

제롬 파월 의장은 22일 오전 10시(미 동부시간) 잭슨홀 중앙은행 심포지엄에서 기조연설에 나선다. 시장은 파월이 어떤 어조로 향후 통화정책을 설명할지에 촉각을 곤두세우고 있다. 주요 외신은 파월 의장이 지금과 마찬가지로 신중한 태도를 유지할 가능성이 가장 높다고 전망하는 모습이다.

가상자산은 전통 자산군보다 유동성에 훨씬 더 민감하게 반응한다. 비트코인이나 이더리움 같은 주요 코인의 가격은 결국 새로운 자금 유입 속도에 달려 있으며, 이는 연준의 금리 정책 기조와 직결된다.

관세 부담과 높은 인플레이션이 이어질 경우 연준은 9월 금리 인하를 미루거나 완화적 정책에 신중을 기할 가능성이 크다. 이는 곧 ‘높은 금리·긴축 기조 유지’로 연결되며 자금 유입을 줄여 가상자산 상승을 저해한다.

8월 20일 주요 가상자산 시세(사진=코인게코 캡처)

투자 심리 위축 가능성도 높아진다. 만약 파월 의장이 잭슨홀 연설에서 긴축 기조를 강조한다면 투자자들은 자연스레 위험자산에서 멀어지는 결정을 하게 된다. 반대로 완화 기조가 나온다면 단기 반등의 불씨가 될 가능성도 있다.

신중함이 강조되는 가운데 주요 가상자산 시세는 약세를 보이고 있다. 글로벌 가상자산 데이터 플랫폼 코인게코의 20일 데이터에 따르면 비트코인 최근 일주일 사이 5.7% 하락한 11만 3천193달러 선에 거래 중이다.

이더리움은 같은 기간 10% 넘게 하락해 4천100달러 선에 자리하고 있으며 엑스알피(XRP)는 2.88달러로 일주일 사이 11.6% 급락했다.

시가총액 상위권 코인들도 대부분 하락세다. 솔라나는 178.21달러로 7일간 6.9% 하락했고, 도지코인은 0.2112달러로 10.3% 떨어졌다.