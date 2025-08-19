에이엠매니지먼트, 한국투자증권 전문가 세미나에서 가상자산 전망 발표

에이엠매니지먼트가 한국투자증권 주최 전문가 세미나에서 ‘데이터로 보는 가상자산 전망’을 주제로 발표했다고 19일 밝혔다.

이번 세미나는 지난 하나증권 본사 단독 세미나에 이어, 전통 금융권의 기관 투자자들을 대상으로 온체인 데이터와 AI 분석을 활용한 가상자산 투자 전략의 중요성을 공유하기 위해 마련됐다.

이날 발표를 맡은 정순용 에이엠매니지먼트 테크리드는 온체인 데이터가 가진 고유한 가치를 강조했다. 정 테크리드는 “블록체인 네트워크에서 직접 추출되는 온체인 데이터는 투자자 행동과 자금 이동을 실시간으로 추적해 시장의 가시성과 선행성을 제공한다”며 전통 금융 데이터와의 차별점을 설명했다.

그는 최근 시장의 주요 지표로 ▲스테이블코인 흐름 ▲기관 및 기업 지갑 활동 ▲가상자산 거래소와 디파이 간 유동성 이동 등을 꼽았다. 이어 “온체인 데이터는 전통적인 마켓데이터가 포착하지 못하는 리스크 신호와 새로운 알파의 원천을 제공한다”며 “대규모 지갑 이체나 거래소 자금 유출입 패턴 분석은 시장 변동성 확대와 투자 심리 변화를 선제적으로 파악하는 강력한 도구”라고 강조했다.

특히 온체인 데이터와 AI 기술의 시너지 효과에 대해 심도 있게 다뤘다. AI를 통해 ▲데이터 라벨링 ▲이상 흐름 탐지 ▲시계열 패턴 분석 등의 정교한 분석이 가능하다고 전했다. 또한 지갑 특성 라벨링, 핵심 이벤트 추출, 투자 전략 연결로 이어지는 분석 파이프라인 사례를 공유하며, “온체인 이벤트를 선행-후행 지표로 수치화하거나 스테이블코인 유입량을 위험 선호도 측정에 활용하는 방식은 이미 실무에서 활발히 사용되고 있다”고 덧붙였다.

정순용 테크리드는 “가상자산 시장이 제도권 편입과 기관 참여 확대로 나아가는 현시점에서 데이터 기반의 의사결정은 선택이 아닌 필수”라며 “온체인 데이터와 AI의 융합은 투자자들에게 새로운 차원의 기회를 제공할 것”이라고 말했다.