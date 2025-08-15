"비트코인 매입 없다" 美 재무장관 발언에 비트코인 급락...해명에도 시세는 '주춤'

스콧 베센트 미국 재무장관 발언에 비트코인 시세가 요동치고 있다.
스콧 베센트 장관은 14일(현지시간) 폭스비즈니스와 인터뷰에서 비트코인 비축을 시작했으나 이를 구매하지는 않겠다며 압수한 자산을 활용해 비축분을 늘리겠다고 말했다.
이 같은 발언 후 40분 사이 비트코인 시세는 약 12만1천 달러 선에서 11만 8천 달러 선 밑으로 하락했다. 시가총액은 약 550억 달러가 사라졌다.
미 정부가 비트코인 전략적 비축을 위해 신규 매입을 단행할 것이라는 기대감이 무너졌기 때문으로 해석된다.
스콧 베센트 장관은 약 7시간 뒤 X(구 트위터)를 통해 “재무부는 예산 중립적인 방식으로 비트코인을 매입하는 방안을 여전히 모색 중이다”라고 해명했다.
관련기사
- 비트코인 12만3천600달러 돌파...역대 최고가 경신2025.08.14
- 비트코인, 업비트 기준 사상 최고가…1억6천680만원 돌파2025.08.11
- [ZD 위클리 코인] 업비트 지수 1.05 상승...비트코인-이더리움 이끌어2025.07.29
- "금 뛰어넘었다"…비트코인, 올해 들어 29% 올랐다2025.07.15
이어서 “연방정부가 압수한 비트코인을 비축의 기반으로 삼아 미국을 ‘세계 최대 비트코인 강국’으로 만들겠다는 대통령의 약속을 이행하겠다”고 강조했다.
다만 이런 발언 후에도 비트코인 시세는 이렇다 할 회복세를 보이지 못하며 약 11만 8천768달러 선에 거래 중이다.