비트코인, 업비트 기준 사상 최고가…1억6천680만원 돌파

비트코인이 국내 가상자산 거래소 업비트에서 사상 최고가를 경신했다.

11일 업비트 원화 마켓 기준 비트코인 시세는 오전 12시경 1억6천682만원까지 오르며, 지난 7월 14일 기록한 종전 최고가 1억6천680만원을 넘어섰다.

글로벌 시장에서도 비트코인 강세가 두드러지고 있다. 글로벌 가상자산 데이터 플랫폼 코인게코 데이터에 따르면 11일 비트코인 시세는 약 12만1천597달러를 기록 중이다.

(사진=이미지투데이)

시가총액은 약 2조4천191억 달러를 기록하고 있다. 24시간 거래량은 450억 달러를 넘어섰다.

이 같은 상승세는 기관 자금 유입, 글로벌 매수 심리 강화 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.