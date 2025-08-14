비트코인 12만3천600달러 돌파...역대 최고가 경신

장중 한때 12만3천616달러...일주일 사이 7% 이상 상승

디지털경제입력 :2025/08/14 08:46    수정: 2025/08/14 10:09

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

비트코인 시세가 14일 만에 12만3천 달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했다.

14일 가상자산 데이터 플랫폼 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 장중 한때 12만3천616달러를 기록하며 종전 최고가를 넘어섰다. 이는 지난주 대비 7% 이상 오른 수치다.

이번 급등으로 비트코인의 시가총액은 약 2조4천550억 달러(약 3천300조원)에 달했다.

(출처=이미지투데이)

비트코인 시세 상승에 맞물려 가상자산 시장 전반이 활기를 띄고 있다.

이더리움 시세는 4천766달러로 일주일 사이 약 29.5% 상승했으며 XRP는 3.28달러를 기록하며 주간 상승률 9.78%를 기록했다.

솔라나는 약 202.7달러, 에이다는 0.9달러로 각각 주간 상승률 20.5%, 23%를 나타내고 있다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
