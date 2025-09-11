디엘지-한국 딜로이트, '성공적인 미국 IPO 세미나' 18일 개최

법무법인 디엘지(DLG Law Corporation, 대표변호사 조원희·안희철)는 한국 딜로이트 그룹과 함께 오는 18일 오후 2시 서울 여의도 국제금융센터 Two IFC 더 포럼에서 ‘성공적인 US IPO를 위한 세미나’를 공동 개최한다. 이번 세미나는 미국 증시 상장을 준비하거나 검토 중인 국내 기업의 최고재무책임자(CFO)와 재무 담당 임원을 주요 대상으로 진행된다. 무료 행사다. 참가 신청은 한국 딜로이트 그룹 공식 홈페이지에서 하면 되고 선착순으로 접수를 마감한다.

세계 기업들은 글로벌 자본시장 변동성과 투자자 기대 변화 속에서 미국 IPO를 전략적 선택지로 고려하고 있으며, 국내 기업들 역시 글로벌 투자자 기반 확대와 기업가치 제고, 브랜드 인지도 강화 등을 목적으로 미국 증시 진출을 적극적으로 모색하고 있다.

그러나 미국 IPO는 국내 상장과 달리 엄격한 회계·공시 기준과 까다로운 규제, 지배구조 개편에 따른 세무 및 법적 쟁점이 수반되기 때문에 철저한 준비가 필수적이다. 이번 세미나는 이러한 과제를 점검하고 기업들이 반드시 숙지해야 할 핵심 단계와 고려사항을 짚어보며, 성공적인 글로벌 자본시장 진입 전략을 제시할 예정이다.

세미나는 강상욱 한국 딜로이트 그룹 회계감사부문 파트너(본부장)과 법무법인 디엘지 조원희 대표변호사의 개회사를 시작으로 첫 번째 세션에서는 제레미 허위츠 딜로이트 US 크로스보더 IPO 리더가 ‘미국 IPO 시장 진출 – 한국 기업의 기회와 도전 과제’를 주제로 발표하며, 미국 IPO를 선택하는 이유와 주요 방식, 단계별 준비 절차, 한국 기업이 직면할 수 있는 특수 이슈를 다룬다.

두 번째 세션은 하성호 한국 딜로이트 그룹 글로벌 IPO 파트너가 ‘성공적인 미국 IPO를 위한 타임라인과 체크포인트’를 통해 IPO, 다이렉트 리스팅, SPAC 등 다양한 방식을 소개하고, 준비 과정에서 점검해야 할 핵심 사항을 설명한다. 세 번째 세션은 이신호 한국 딜로이트 그룹 국제조세 파트너가 ‘해외 진출 및 해외 IPO를 위한 세무 체크포인트’를 주제로 지배구조 변경, 시점별 세무 이슈, 모회사 구조 설계, 상장 전후 세무 리스크 관리 방안 등을 살핀다.

마지막 세션은 법무법인 디엘지의 안희철 대표변호사가 ‘기업 플립(Flip)의 법적 쟁점과 전략’을 주제로 발표한다. 안희철 대표변호사는 해외 진출 과정에서 플립이 가지는 의미와 투자자 시각, 성공과 실패 사례를 공유하고, 플립 절차와 법적 쟁점, 외국환 신고 등 실제 기업이 직면할 수 있는 문제를 짚으며 성공적인 플립을 위한 전략을 제시할 예정이다. 세미나 종료 후에는 발표자와 참석자 간 질의응답 시간이 마련돼, 기업들이 자사 IPO 추진 과정에서 직면하는 실질적 문제와 대응 방안을 전문가들과 직접 논의할 수 있다.

조원희·안희철 대표변호사는 “미국 IPO는 기업이 성장 동력을 확보하고 글로벌 투자자 신뢰를 쌓을 수 있는 중요한 전략적 선택지지만 복잡한 법적 절차와 규제 이슈가 동반된다”며 “법무법인 디엘지는 축적된 해외거래 자문과 기업 법무 경험을 토대로 한국 기업들이 글로벌 자본시장에서 성공적으로 안착할 수 있도록 최적의 법률 솔루션을 제공할 것”이라고 밝혔다.