디엘지, 국제중재·M&A 전문가 김준민·안종석 시니어 외국변호사 영입

법무법인 디엘지(DLG Law Corporation, 대표변호사 안희철·조원희)는 국제중재 및 국제거래 분야에서 국내외 최고 수준의 전문성을 보유한 김준민(미국 뉴욕주) 시니어 외국변호사와 안종석(미국 캘리포니아주) 시니어 외국변호사를 새로 영입했다고 9일 밝혔다.

이번 영입을 통해 디엘지는 국제중재(International Arbitration)와 M&A 분야의 역량을 대폭 강화하며, 한국과 글로벌 기업을 아우르는 분쟁 해결 및 거래 자문에서 한층 확고한 입지를 다지게 됐다.

김준민 시니어 외국변호사는 26년차 기업 인수합병(M&A)과 국제중재 전문가다. Chambers Asia-Pacific과 Legal 500 등 유수의 글로벌 법률 전문 매체로부터 두 분야 모두에서 전문성을 인정받았다. 김 시니어 외국변호사는 엘리엇 펀드(미국)를 대리해 대한민국을 상대로 제기한 투자자-국가 간 분쟁 중재(UNCITRAL)를 비롯해, 메이슨 캐피털 매니지먼트(미국)를 대리한 UNCITRAL 중재, 론스타 펀드를 대리해여 하나금융그룹을 상대로 한 국제중재(ICC), 론스타 펀드(벨기에)를 대리해 대한민국을 상대로 진행한 투자자-국가 간 분쟁 중재(ICSID) 등 굵직한 사건들을 수행하며 국제적으로도 높은 평가를 받아왔다.

또 AIG인베스트먼트 부사장, 법무법인 세종 국제중재팀 부팀장, 케이엘파트너스 국제중재팀 팀장을 역임하며, 국제 투자분쟁과 복잡한 M&A 사건에 대한 풍부한 경험과 노하우를 보유하고 있다.

안종석 시니어 외국변호사는 30여 년간 국제중재, M&A, 기업 자문 분야에서 대형 로펌, 국제 중재 특화 로펌, 다국적 기업의 고위 임원 및 General Counsel로 일 하며 폭넓은 경험을 축적해 온 글로벌 전문가다.

안 시니어 외국변호사는 예금보험공사를 대리 해 대한생명 매각을 이끌어 완료했고, 푸르덴셜그룹의 영풍생명보험 인수 과정에서 법률 자문을 수행하며 역량을 입증했으며, 월마트(Wal-Mart Stores, Inc.)의 한국 마크로 인수 등 다국적 기업의 한국 시장 진출에도 깊이 관여했다. 더불어 CDL 호텔 인터내셔널을 대리해 대우그룹으로부터 서울 힐튼 호텔 인수를 성공적으로 수행하는 등 굵직한 거래 경험을 다수 보유하고 있다.

또 싱가포르국제중재센터(SIAC) 중재 사건에서 15억 달러 규모 복합용도 여의도 IFC 빌딩 인수 관련 분쟁을 대리했고, 국제 소송에서는 미래에셋을 대리해 중국계 보험사로부터 15개 미국 럭셔리 호텔을 인수하는 58억 달러 규모 거래에서 델라웨어주 1심과 대법원에서 완전 승소를 이끌어낸 바 있다.

특히 안종석 시니어 외국변호사는 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials), LG.Philips Displays International, UPS 등 홍콩, 싱가포르, 한국에 위치한 주요 글로벌 기업에서 활동하며 국내 및 다국적 기업 내부에서 경영 의사결정에 깊이 관여 했고, 특히 반도체와 디스플레이 업계에서 다국적 기업들의 지적재산권 관련 권리 방어와 집행 등 법률 리스크 관리에 참여해 온 드문 경력을 가지고 있다.

조원희 디엘지 대표변호사는 “김준민, 안종석 외국변호사는 변호사업계에도 널리 알려져 있는 국제중재나 글로벌 M&A 분야의 전문가”라며 “이번 영입을 통해 디엘지는 국제중제와 글로벌 딜을 수행할 수 있는 한 차원 높은 업무 수행 능력을 확보하게 됐다"고 밝혔다.

법무법인 디엘지는 국제중재·소송 그룹을 중심으로 아시아 및 글로벌 네트워크를 강화하고, 국내외 기업들에게 최적의 분쟁 해결 및 글로벌 M&A 자문을 제공하는 글로벌 로펌으로 도약할 계획이다.