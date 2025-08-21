디엘지, 스타트업 생존 위한 '최근 M&A, IPO 동향' 무료 세미나

스타트업 투자시장 침체가 지속되는 가운데, 법무법인 디엘지(대표변호사 조원희·안희철)가 NH투자증권, KPMG와 공동으로 오는 27일 드림플러스 강남 지하 1층에서 '상법 개정 대응 및 M&A, IPO 전략'을 주제로 무료 세미나를 개최한다.

이번 세미나는 이재명 정부 출범 이후 예상되는 상법 개정과 변화하는 규제 환경에서 스타트업과 투자자가 직면한 법적 리스크를 분석하고, 실무적 대응 방안을 제시하기 위해 마련했다.

최근 스타트업 업계는 투자 유치 어려움과 자금 조달 경색, IPO 시장 침체 등 복합 위기에 직면해 있다. 이런 상황에서 경영진과 투자자 간 이해관계 충돌이 투자계약 분쟁으로 번지는 사례가 증가하고 있어, 선제적이고 체계적인 법적 대응 필요성이 대두되고 있다.

특히 M&A 거래에서 거래당사자 간 리스크 분담과 거래 안정성 확보를 위한 W&I(Warranty & Indemnity, 진술 및 보장) 보험 활용에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이재명 정부에서 논의하고 있는 기업지배구조 관련 상법 개정은 스타트업 생태계 전반에 중대한 영향을 미칠 것으로 전망된다.

법무법인 디엘지 안희철 대표변호사는 "현재의 시장 상황에서 스타트업과 투자자 모두 법적 리스크 관리와 전략적 접근이 그 어느 때보다 중요해졌다"며 "이번 세미나를 통해 실무진이 당면한 법적 쟁점들에 대한 구체적인 해법을 제시하고자 한다"고 밝혔다.

세미나에서는 ▲스타트업 투자 위축기 M&A 계약의 핵심 법률 쟁점 ▲W&I 보험을 활용한 M&A 리스크 관리 전략 ▲이재명 정부 상법 개정안 분석 및 대응 방안 ▲정책 변화에 따른 M&A 전략 수립 ▲최근 IPO 시장 동향 및 상장 준비 전략 등 스타트업 생태계 핵심 이슈들을 법무·투자·회계 전문가 관점에서 종합적으로 다룬다.

참가 대상은 스타트업 창업자 및 경영진, 벤처캐피털 및 사모펀드 투자자, 액셀러레이터, 기업 법무·재무 담당자 등이다. 참가 신청은 온라인 이벤터스 페이지에서 하면 된다.