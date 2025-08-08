디엘지, '다시 블록체인: 신뢰를 설계' 세미나 21일 개최

한국웹3블록체인협회(KWBA)는 법무법인 디엘지(대표변호사 조원희·안희철) 후원으로 오는 21일 오후 3시부터 6시까지 드림플러스 강남 지하 1층 멀티룸에서 '다시, 블록체인: 신뢰를 설계하다'를 주제로 무료 세미나를 개최한다.

이번 세미나는 블록체인 기술 본질과 가능성을 재조명하고, 산업 전반의 신뢰 회복을 논의하기 위해 마련됐다. 최근 블록체인 기술은 웹3, 디지털 자산, 탈중앙화 금융(DeFi) 등 다양한 산업에서 활용 범위를 넓히고 있으며, 제도적 논의와 사회적 관심 또한 빠르게 변화하고 있다.

업계 전문가와 학계·법조계 관계자가 참여해 블록체인 기술 동향, 디지털 자산 가치, 신뢰 인프라 구축, 정책·규제 방향 등 산업 전반의 핵심 이슈를 심도 있게 다룬다.

더컴퍼니즈 문경미 대표(협회 이사) 사회로 진행하며, 안랩블록체인컴퍼니의 임주영 총괄(협회 이사)이 ‘블록체인 기술 진화와 전망’을 주제로 세미나 첫 포문을 연다. 블록체인 기술 변화를 살피면서 기술 진화가 가져올 블록체인 산업 변화를 전망한다. 이어 동국대 박성준 교수(동국대 블록체인연구센터장)가 ‘디지털 자산, 왜 중요한가?’를 주제로 블록체인 산업 성장의 핵심이 되는 디지털 자산 의미와 중요성을 진단한다.

관련기사

또 트러스트커넥터 윤석빈 대표(협회 부회장)는 ‘블록체인 산업 명암과 신뢰 인프라의 구축’을 주제로 발표, 블록체인 산업이 신뢰 인프라로 자리 잡기 위해서는 무엇이 필요한지를 구체적으로 제안하나. 협회 이사를 맡고 있는 김태림 변호사와 Timothy Shin 미국변호사는 블록체인 산업에 대한 신뢰를 구축하기 위해 협회가 준비한 ‘블록체인 매니페스토(Blockchain Manifesto)’ 선언을 할 계획이다. 이어 참석자들이 함께 '신뢰로 가는 길: 블록체인 생태계의 재구축'을 주제로 토의를 한다.

조원희 법무법인 디엘지 대표변호사(한국웹3블록체인협회 회장)는 "블록체인 기술은 단순한 유행을 넘어 산업 전반의 신뢰와 혁신을 이끄는 핵심 기술로 자리 잡고있다” 며 “이번 세미나가 블록체인 산업이 신뢰를 회복하고 건강한 생태계로 성장해 갈 수 있는 새로운 출발점이 되길 기대한다.”고 말했다. 이번 세미나는 오프라인으로 개최하며, 참가 신청은 법무법인 디엘지 이벤터스 페이지를 통해 무료로 가능하다.