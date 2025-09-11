스위트스팟, 팝업 공간 ‘스테이지 엑스’ 1년만에 8곳으로 확대

팝업스토어 전문 기업 스위트스팟(대표 김정수)이 성수·종로 등 핵심 상권에 ‘스테이지 엑스(STAGE X)’ 8곳을 확보했다고 11일 밝혔다.

스테이지 엑스는 스위트스팟이 운영하는 팝업 전용 공간으로, 론칭 1년 만에 총 8개 거점을 마련하며 빠른 성장을 이어가고 있다.

스위트스팟은 상업용 부동산에 대한 전문성을 기반으로 철저한 상권 분석과 입지 검토를 거쳐 팝업스토어에 최적화된 공간을 선제적으로 확보하고 있다. 특히, 성수동 권역에서 대형 공간부터 접근성이 좋은 공간까지 고르게 확보해 다양한 브랜드의 필요를 충족시킬 수 있는 기반을 마련했다.

스테이지 엑스 외관 사진

기존 1·2호점인 ‘스테이지 엑스 성수 도원’과 ‘스테이지 엑스 익선’은 운영 이후 가동률이 전년 대비 약 2배 증가했으며, 올해 새롭게 문을 연 ‘성수 403’, ‘T Factory 성수’, ‘성수 차봇’, ‘성수 52’, ‘성수 페스타’, ‘성수 17(@LCDC)’ 역시 유동 인구가 많은 주요 구역에 위치하고 있다.

관련기사

스위트스팟은 스테이지 엑스를 단순 공간 대관을 넘어 브랜드가 매출과 마케팅 성과를 창출할 수 있는 플랫폼으로 발전시키고 있다. 각 공간에는 ‘팝가 웨이팅’ 시스템을 도입해 현장 운영 효율성을 높이고, 네이버 지도 노출을 통해 방문객 유입 효과를 강화하고 있다. 향후에는 옥외광고(OOH, Out-of-Home Advertising)를 연계해 입점 브랜드의 마케팅 효과를 극대화 할 계획이다.

김정수 스위트스팟 대표는 “스테이지 엑스는 브랜드가 효율적으로 팝업스토어를 운영할 수 있도록 설계된 전용 공간 플랫폼”이라며 “앞으로도 성수와 종로를 비롯한 주요 상권을 중심으로 공간과 서비스를 함께 확장해 나가겠다”고 말했다.