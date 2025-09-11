카카오페이, 금융교육·진로체험 '사각사각 페이스쿨’ 주니어 캠프 진행

카카오페이(대표 신원근)가 청소년금융교육협의회와 함께 금융교육 기회가 부족한 도서산간 지역 청소년들을 위한 금융교육 및 진로체험 캠프인 ‘사각사각 페이스쿨’ 주니어 캠프를 진행한다고 11일 밝혔다.

‘사각사각 페이스쿨 주니어캠프’는 금융교육의 지역 격차를 해소하고 미래 세대인 청소년들에게 생생한 핀테크 금융 현장을 경험할 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 이번 캠프는 금융감독원 금융교육 프로그램을 통해 카카오페이와 1사 1교 결연을 맺은 학교 중 지원 받아 선별 후 초청하는 방식으로 진행된다.

첫 캠프는 10일 경상북도에 있는 단산중학교 학생들을 시작으로 문을 열었으며, 카카오페이는 올 연말까지 총 4개 학교의 학생 및 교사 130여 명을 초청할 예정이다.

캠프는 2박 3일 프로그램으로 ▲금융교육 ▲직업체험 ▲문화체험 등 청소년들의 눈높이에 맞춘 다채로운 활동으로 구성된다. 첫 캠프 1일 차에는 카카오 판교 아지트에 학생들을 초청하여 카카오페이 크루들이 직접 오피스 투어를 진행하고, 청소년들이 꼭 알아야 할 금융사기 피해 예방 교육을 진행했다. 또한, 청소년금융교육협의회와 함께 개발한 테크핀 진로 교육을 통해 현장감 넘치는 경험을 지원했다.

이번 캠프는 카카오페이가 청소년금융교육협의회와 함께 조성한 ‘사각사각 페이스쿨’ 주니어클래스 기금을 통해 운영된다. 앞서 카카오페이는 지난 1월, 청소년 금융 문맹 문제 해소를 목표로 청소년금융교육협의회와 업무협약을 맺고 3년간 5억 원의 기금을 후원하기로 결정했다. 해당 기금은 캠프 운영 외에도 청소년 맞춤형 금융교육 콘텐츠 개발, 학교 방문 교육 지원 등에도 사용할 예정이다.

카카오페이는 카카오 그룹 상생 슬로건 ‘더 가깝게, 카카오’에 발맞춰 다양한 사회 구성원이 금융에 더 가깝게 다가갈 수 있도록 접근성과 이해도를 제고하는 맞춤형 교육을 제공하고 있다. ‘사각사각 페이스쿨’은 디지털 금융소외계층에게 맞춤형 금융교육을 지원하는 카카오페이의 대표 상생 캠페인이다. 2023년 시니어를 대상으로 한 ‘시니어클래스’를 시작으로 올해 ‘주니어클래스’를 신설하며 금융 교육의 대상을 성공적으로 확대해 나가고 있다.

카카오페이 이윤근 ESG협의체장은 “이번 주니어캠프가 도서산간 지역 청소년들이 핀테크 금융 산업을 더 가깝게 느끼고, 스스로의 미래를 그려나가는 데 의미 있는 경험이 되기를 바란다”며 “앞으로도 ‘누구에게나 이로운 금융’이라는 가치를 실현하기 위해 시니어부터 청소년까지 다양한 사회 구성원들이 금융에 소외되지 않도록 상생 활동을 꾸준히 이어 나갈 것”이라고 밝혔다.