케이블TV 개국 30주년…‘2025 케이블TV방송대상’ 성료

종합유선방송사업자(SO)와 방송채널사용사업자(PP)를 아우르는 유료방송 통합 시상식이 열렸다.

한국케이블TV방송협회는 11일 과학기술컨벤션센터에서 케이블TV 개국 30주년을 맞아 ‘2025 케이블TV방송대상’을 개최하고 장르별 대상·개인상·특별상·공로상·정부표창 등 총 100명에게 시상을 진행했다.

이날 행사에는 과학기술정보통신부, 방송통신위원회, 문화체육관광부 관계자를 비롯해 수상자와 케이블TV 전·현직 임직원, 유관기관 관계자 등 300여 명이 참석했다.

PP작품상

PP 장르별 대상은 드라마 ‘정년이’(tvN), 예능 ‘니돈내산 독박투어2’(채널S), 교양 ‘게임 체인저 AI’(CNTV), 다큐멘터리 ‘독3°’(FTV), 오락 ‘백종원의 레미제라블’(ENA), 음악 ‘그 휴먼 작사, 그 AI 작곡’(I.NET), 문화예술 ‘가요로 보는 근현대사 시절연가’(KTV), 어린이 ‘놀라운 미술관 여행_그림방을 탈출하라’(애니원) 등이 수상했다. 특히 인공지능을 소재로 한 작품들이 다수 포함돼 K-콘텐츠의 새로운 흐름을 보였다는 평가다.

PP 특별상은 농업과 농촌의 공익적 가치를 알린 NBS한국농업방송이 채널상을, 드라마 ‘눈물의 여왕’(tvN)이 VOD상을 받았다.

SO작품상

SO 작품상은 총 3개 부문에서 8개 지역채널 작품이 선정됐다.

보도대상에는 LG헬로비전 신라방송의 ‘주소지가 주민센터…위장전입 부추기나?’, 딜라이브 송파케이블TV의 ‘전국 최대 음식물 쓰레기장, 탐욕과 무책임에 악취 진동’, kt HCN 서초방송의 ‘아동급식카드로 술집…가맹점 확대 부작용 속출’, KCTV제주방송의 ‘제주 소방관 순직사고 100일…무엇을 남겼나’가 올랐다.

정규대상은 SK브로드밴드 강서방송의 ‘폐광에 예술을 입히다, 정선 삼탄아트마인편_공간의 재탄생’, 딜라이브 용산케이블TV의 ‘아트앤더시티’, CMB전남방송의 ‘나눔으로 행복한 시간 시즌3’가 수상했다.

특집대상은 서경방송의 ‘소멸시대, 지방에서 답 찾는다 - 청년들아 돌아오라’가 선정됐다. SO 작품상은 분기별 ‘지역채널 우수프로그램’으로 뽑힌 작품을 재심사해 최종 결정된 수상작들이라는 점에서 의미가 크다.

SO 특별상은 지역 발전과 지역성 제고에 기여한 단체에 돌아갔다. 광주시 광산구청과 CMB가 공동 제작한 ‘밀착카메라ON - 박병규 광산구청장’이 우수지자체상, 장흥군과 LG헬로비전이 함께한 ‘제철 요리해주는 옆집누나 시즌3’가 지역파트너스상, 서경방송의 ‘청년지켜! 지방방위대’가 로컬브랜딩콘텐츠상을 각각 받았다.

황희만 한국케이블TV방송협회 회장은 30주년 기념사를 통해 “케이블TV는 지난 30년간 국민의 보편적 시청권을 지키고 지역과 함께 호흡하며 든든한 울타리가 되어왔다”며 “각 채널이 보여준 도전과 창의성 역시 시청자의 선택을 넓히고 국민의 일상에 깊숙이 스며들며, ‘케이블 콘텐츠’라는 이름에 걸맞은 수많은 새로운 발걸음을 만들어왔다”고 말했다. 이어 “앞으로의 30년도 더 혁신적이고 열린 자세로 국민과 함께하겠다”고 강조했다.