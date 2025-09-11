혼다, ‘재팬 모빌리티 쇼’서 전기차·항공기·선외기 총출동

혼다가 오는 10월 31일부터 11월 9일까지 열리는 '2025 재팬 모빌리티 쇼'에서 모터사이클, 자동차, 전동기, 항공기 등 육해공을 섭렵한 폭넓은 모빌리티 라인업과 함께 혼다의 기술 및 프로토타입 모델들을 전시한다고 11일 밝혔다.

혼다는 이번 전시에서 방문객들이 독창적인 기술과 아이디어로 구현한 ‘혼다의 꿈’을 직접 체험할 수 있도록 전시 부스를 구성했다고 설명했다. 육지·바다·하늘을 넘나드는 모빌리티 제품뿐 아니라, 내년부터 글로벌 시장에 순차적으로 출시될 전기차 신모델 ‘혼다 0 시리즈’, 소형 비즈니스 제트기 ‘혼다제트 엘리트 II’, 현재 일본에서 판매 중인 다양한 모터사이클과 자동차도 선보일 예정이다.

혼다 부스 조감도 (사진=혼다)

특히 혼다는 ‘혼다 0 시리즈’ 플래그십 모델인 혼다 0 살룬 프로토타입과 중형 전기 SUV인 혼다 0 SUV 프로토타입을 일본 최초로 공개한다. 혼다는 기존 전기차의 한계인 ‘무겁고 두꺼운’ 구조를 넘어 ‘얇고, 가볍고, 현명한’ 접근 방식을 바탕으로 새로운 전기차 아키텍처를 제시했다고 밝혔다.

모터사이클 부문에서는 전기 모터사이클 CUV e:와 리터급 모던 크루저 모델 레블1100 S 에디션 DCT도 전시할 예정이다.

혼다 0 살룬 프로토타입(왼쪽)과 혼다 0 SUV 프로토타입 (사진=혼다)

또한 전기 모터사이클 CUV e:, 리터급 모던 크루저 레블1100 S 에디션 DCT, 교환식 배터리 기반 전동 커뮤터 모델 등도 전시한다. 항공 분야에서는 혼다제트 엘리트 II 실물 크기 인테리어 모형이 공개되며, 해양 부문에서는 고출력·고연비 플래그십 선외기 BF350도 전시될 예정이다.

아울러 혼다는 ▲1988년 F1 시즌 최다 우승(16경기 중 15승)을 기록하며 컨스트럭터·드라이버 부문 더블 크라운을 달성한 맥라렌 혼다 MP4/4, ▲1994년 로드 레이싱 월드 챔피언십 500cc 클래스 우승 모델 NSR 500 등 역사적인 명차들도 함께 전시한다고 덧붙였다.