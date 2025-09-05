혼다, 풀사이즈 전기 오토바이 공개한다..."주행거리·빠른충전·가격 관건"

혼다가 이번 달 풀사이즈 전기 오토바이를 공개할 예정이라고 밝혔다고 자동차 매체 일렉트렉 등 외신들이 4일(현지시간) 보도했다.

혼다는 이날 공식 인스타그램에 전기 오토바이 영상을 공개하며, 오는 16일 자세한 정보를 공개할 것이라고 밝혔다.

혼다가 이번 달 16일 전기 오토바이를 공개한다고 밝혔다. (사진=혼다)

일렉트렉은 모든 정황을 고려했을 때, 이 오토바이가 작년에 처음 공개된 ‘EV 펀(Fun)’ 전기 오토바이 콘셉트의 신형 모델일 가능성이 높다고 밝혔다.

혼다의 전기 오토바이 시장 진출은 2022년부터 추진되어 왔다. 당시 혼다는 올해까지 10종 이상의 전기 오토바이를 출시할 것이라고 발표하기도 했다.

혼다는 작년 이탈리아 밀라노에서 열린 오토바이 박람회 ‘EICMA 2024’에서 EV 펀 콘셉트를 공개했다. 당시 혼다는 이 콘셉트가 “중형 내연기관 오토바이와 동등한 성능을 제공하도록 설계됐고, 유럽 전기차 급속 충전 표준인 CCS2 급속 충전기와 호환된다”고 밝혔다. 또, 1회 충전으로 100km 이상의 주행거리를 자랑한다고 덧붙였다.

영상=혼다 인스타그램

혼다를 비롯한 기존 자동차 업체들이 전기 스쿠터나 소형 통근형 전기 자전거를 출시하기도 했으나, 혼다가 고속 주행과 빠른 충전 속도를 지닌 풀사이즈 전기 오토바이를 출시한다면 더 큰 시장에 진출하는 셈이다.

또, 주행거리, 가격, 고속충전 여부가 이 제품의 성패를 좌우할 것이라고 일렉트렉은 전했다. 특히 전기 오토바이의 경우, 실제 주행거리가 가솔린 오토바이 수준에 미치지 못하는 경우가 많았고 고속충전 없으면 고속도로 주행이 어렵다.

또, 혼다가 제품 가격을 높게 내놓게 된다면, 할리 데이비슨, 라이브와이어의 고가 전기 오토바이와 경쟁에 직면할 수 있기 때문에 접근하기 쉬운 가격대에 출시하는 게 유리할 것이라고 덧붙였다.