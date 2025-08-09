"할리데이비슨이 800만원?"…엔트리급 모델 출시하는 할리, 잘 팔릴까

최근 할리데이비슨이 실적 발표 자리에서 2026년 가격 6천 달러(약 828만원)의 저렴한 엔트리급 모터사이클인 ‘스프린트’를 출시할 것이라고 밝혀 화제를 모았다.

과학전문매체 뉴아틀라스는 내년 출시 예정인 스프린트 모델의 성공 가능성을 전망하는 기사를 최근 보도했다.

스프린트는 올 가을 공개될 예정이며, 시작 가격은 6천 달러 미만이 될 예정이다. 현재 할리데이비슨에서 가장 작고 저렴한 모델은 9천999달러(약 1천380만원)짜리 ‘나이트스터(Nightster)’다. 할리가 나이트스터의 절반 가격에 신제품을 출시한다면 젊고 검소한 할리데이비슨 애호가들의 마음을 사로잡을 수 있을 지 주목되고 있다.

할리데이비슨 모터사이클 중 저렴한 모델인 나이트스터 2025년형. 가격은 9천999달러다. (사진=할리데이비슨)

최근 할리데이비슨의 전략은 더 크고 비싼 제품에 집중됐다. 물론 이 회사가 1만 달러 미만 바이크를 출시하는 것은 이번이 처음은 아니다. 과거 ‘스트리트 500’, ‘스트리트 750’ 같은 모델을 판매했으나 소비자들의 관심을 끌지는 못했다.

과거에 이 회사는 ‘스프린트’라는 이름의 바이크를 출시한 적이 있다. 1960년 할리는 이탈리아 항공기 브랜드 아에르마키의 오토바이 사업부 일부를 인수해 아에르마키 250을 수입하기 시작했고 이듬해 이름을 ‘스프린트 250’ 바꿔 내놨다.

1960년대 할리데이비스는 아에르마키 250을 수입해 ‘스프린트 250’로 리브랜딩해 출시했다. (사진=할리데이비슨)

요헨 자이츠(Jochen Zeitz) 할리데이비슨 최고경영자(CEO)는 스프린트에 대해 “우리의 유산과 상징적인 할리데이비슨 스프린트 모터사이클의 정신에서 영감을 받은 이 새로운 모터사이클은 대담함, 불손함, 재미를 구현해 할리 데이비슨의 경험을 정의하는 반항적인 에너지를 담아낸다"며, "우리는 이 오토바이가 접근성이 높을 뿐만 아니라 수익성도 높을 것이라고 믿는다. 회사의 수익성 있는 성장을 촉진하고 향후 몇 년 동안 주요 시장에서 회사에 새로운 부문을 열어줄 중요한 진전"이라고 밝혔다.

접근성이 뛰어난 오토바이 수요가 증가하고 있기 때문에 할리의 엔트리급 모델 출시는 반길 만한 소식이나 걱정되는 부분도 있다고 해당 매체는 지적했다.

최근 할리는 CEO 사임, 이사회 위기 등 경영상 어려움이 드러나며 불협화음을 겪고 있으며 높은 금리와 관세 등 불확실한 경제상황으로 매출이 급감한 상태다. 또, 이 엔트리급 바이크 시장에는 엔필드의 레트로 350, 혼다의 레벨과 CBR 300, 트라이엄프의 400 트윈 등이 인기를 끌며 곧 출시될 스프린트와 치열한 경쟁을 벌일 것으로 보인다.

뉴아틀라스는 할리가 기존 고객 외에 새로운 고객을 찾는 과정이 쉽지 않을 수 있다고 지적했다. 할리데이비슨의 핵심 고객층은 고령화된 상태고, 그 동안 젊고 예산에 민감한 고객을 위한 제품을 매년 출시하지 않았던 상황에서 스프린트의 판매가 쉽지 않을 것 있다고 설명했다.