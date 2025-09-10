스타벅스, 설거지·청소 전담 직원 채용…"바쁜 매장 우선"

스타벅스가 설거지와 화장실 청소를 전담하는 ‘워싱 스태프’ 직군을 새롭게 도입한다. 인력난이 심화되는 매장에 단순 업무 전담 인력을 배치해 파트너(직원)들의 업무 집중도를 높이겠다는 취지다.

스타벅스는 10일 “매장을 방문하는 고객들이 더욱 쾌적하고 편리하게 이용할 수 있도록 신규 직무를 신설했다”며 “매장 내 식기 수거, 세척 등을 워싱 스태프의 전담 업무로 구분해 파트너들이 음료 품질과 고객 서비스에 집중할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

워싱 스태프는 시급제로 운영되며 컵과 식기 수거·세척, 화장실 청소 업무를 맡는다. 스타벅스는 정기적으로 운영하는 행복협의회를 통해 직원들의 요청사항을 수렴해왔고, 이번 직군 도입도 그 일환이라고 설명했다.

스타벅스 매장 (사진=지디넷코리아)

도입 매장은 아직 확정되지 않았으며, 향후 인력이 집중적으로 필요한 오피스 상권 등 바쁜 매장을 중심으로 우선 배치할 계획이다.

업계에서는 이번 조치가 바리스타들의 업무 부담을 덜어주는 긍정적 효과가 있을 것으로 보면서도, 단순 노동 전담 직군이 새롭게 생기는 만큼 직무 간 차별 우려도 제기될 수 있다는 관측이 나온다.

스타벅스 본사 앞에서 시위 트럭이 정차하고 있다

스타벅스 파트너들은 그간 비효율적인 인력 절감으로 업무가 가중된다고 지적해온 바 있다. 지난해 10월에는 트럭을 동원한 시위를 진행했으며, 당시 본사에 합리적인 매출 목표 설정을 요구하기도 했다.

이후 스타벅스 본사는 일부 매장에 진동벨을 도입하고, 키오스크를 설치하는 등 자동화 시스템을 도입하기도 했다.