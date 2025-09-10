넷마블, 삼성전자와 협업…IFA 2025서 '몬길' 시연 마련

넷마블(대표 김병규)은 삼성전자와 협업해 'IFA 2025'에서 액션 RPG 신작 '몬길: 스타다이브(이하 몬길)'를 선보였다고 10일 밝혔다.

'IFA 2025'는 9월 5일부터 9일까지 독일 베를린에서 열린 세계 최대 규모의 가전 전시회 중 하나다. 넷마블은 지난달 개최된 글로벌 게임 전시회 '게임스컴 2025'에 이어 이번 IFA에서도 삼성전자와 함께 '몬길'의 현장 시연을 진행했다.

행사장에 마련된 삼성전자 부스에서는 무안경 3D 게이밍 모니터 '오디세이 3D'를 통해 '몬길'을 직접 체험할 수 있었다. '오디세이 3D'는 별도의 3D 안경 없이도 3D 게이밍 경험을 선사하는 모니터로, 시선 추적 및 화면 맵핑 기술을 탑재했다.

넷마블과 삼성전자는 '오디세이 3D'에 최적화된 플레이 환경을 구현하고자 지난 게임스컴부터 다양한 기술 협업을 추진해왔다.

넷마블 관계자는 "게임스컴에 이어 이번 IFA에서도 삼성전자와 협업해 '몬길'을 성공적으로 선보일 수 있었다"며 "이용자분들의 의견을 적극 반영해 출시 전까지 게임 완성도를 더욱 끌어올릴 예정"이라고 밝혔다.