한국문화정보원, 문화포털 캐릭터 '문토리와 포털즈' 공공 캐릭터 미디어홍보상 수상

한국문화정보원(원장 정운현, 이하 문정원)은 문화포털의 공식 캐릭터 '문토리와 포털즈'가 '2025 대한민국 지자체공공 캐릭터 페스티벌'에서 미디어홍보 혁신상을 수상했다고 10일 밝혔다.

문정원은 지난 7월 해당 페스티벌에 출품해 예선을 통과했으며, 이어 지난 달 1일부터 20일까지 진행된 국민 온라인 투표와 전문가 심사를 거쳐 총 20개 공공기관 가운데 미디어홍보 혁신상을 최종 수상했다.

이번 수상은 문화분야 통합 문화정보 플랫폼인 문화포털이 6개 SNS 채널과 다양한 온라인 콘텐츠를 통해 국민과 활발히 소통한 점을 높이 평가받은 결과다. '문토리와 포털즈'는 정보 안내감성 큐레이션트렌드 소통 등으로 국민 일상에 문화의 즐거움을 더하는 미디어형 캐릭터로 주목을 받았다는 것이 문정원 측 설명이다.

올해 캐릭터 페스티벌에서는 지방자치단체 10개, 공공기관 20개, 축제 3개 등 총 33개 캐릭터가 출품됐으며, 이 중 24개의 캐릭터가 2025년 대전콘텐츠페어와 함께 참여한다.

'문토리와 포털즈'는 문화포털 슬로건인 '문화를 쉽게, 더 즐겁게'를 바탕으로, 국민에게 문화를 친근하고 알기 쉽게 전달하는 문화 메신저 역할을 수행하고 있다.

문토리는 다람쥐를 모티브한 대표 캐릭터로 도토리처럼 알찬 문화정보를 수집해 전한다면, 포털즈(모아 호야 포미 트니)는 정보 수집 탐구 감성 큐레이션 트렌드 분석 등 다양한 역할을 수행한다. 이들은 SNS와 오프라인 현장에서 국민과 직접 만나며 문화는 나눌수록 더 빛난다는 신념 아래 문화의 가치를 확산시키고 있다.

문정원도 이번 성과를 계기로 대전콘텐츠페어에 홍보 부스를 운영할 예정으로 현장에서 문토리와 포털즈를 직접 만날 수 있다 또한 캐릭터를 활용한 체험형 이벤트와 문화포털 홍보 프로그램을 마련해 관람객들에게 특별한 문화 경험을 제공한다. 대전콘텐츠페어는 오는 13일과 14일 양일간 대전컨벤션센터 제2전시장에마련된다.

정운현 원장은 "문토리와 포털즈가 국민에게 문화정보의 길잡이로 자리 매김하고 있다는 점을 인정받아 기쁘다"며 "더 친근하고 창의적인 방식으로 국민 곁에 다가가는 문화 캐릭터로 발전해 나가겠다"고 전했다.