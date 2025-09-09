아발란체-위블록, 한국형 RWA·스테이블코인 공동개발 MOU

부동산 실물자산(RWA) 토큰화와 스테이블코인 인프라를 서비스를 제공하는 위블록은 블록체인 플랫폼 아발란체(Avalanche)의 개발사인 아바랩스와 한국형 RWA 및 스테이블코인 기술 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 9일 밝혔다.

양사는 아발란체 L1 상에서 규제 친화적 아키텍처와 스마트컨트랙트 자동화, KYC/AML 연동을 구현해 기관투자자 수준의 보호와 시장 투명성을 강화할 예정이다.

첫 번째 RWA 상품은 2026년 상반기, 스테이블코인 파일럿은 내년 하반기 출시를 목표로 한다.

저스틴 킴 아바랩스 아시아 사업총괄(좌)과 이지수 위블록 대표(우)의 MOU 체결 기념 사진.

아발란체 L1은 짧은 확정성(finality), 높은 처리량, 검증된 보안성으로 금융급 사용 사례에 적합한 인프라를 제공한다. 이번 협력을 통해 양사는 부동산 임대수익의 온체인 분배, 담보 관리 및 정산 자동화 등 핵심 기능을 스마트컨트랙트로 구현하고, 지갑 화이트리스트·거래 제한·보고 체계 등 규제 요구에 부합하는 기능을 애플리케이션/프로토콜 레벨에서 제공한다.

또 양사는 아발란체 L1 기반 RWA 플랫폼을 통해 한국 시장에서 검증된 규제 준수형 모델을 아시아 및 글로벌로 확장할 계획이다. 위블록은 한국의 규제 및 디지털 투자 데이터, 아바랩스는 글로벌 파트너 네트워크·기술 레퍼런스를 제공해 기관·개인 모두에게 열려 있는 RWA 시장을 조성한다는 계획이다.

저스틴 킴 아바랩스 아시아 사업 총괄은 "한국은 금융 혁신의 최전선에 있는 세계적으로 중요한 시장"이라며 "위블록과의 파트너십을 통해 아발란체의 검증된 L1 아키텍처를 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 서브넷은 이미 한국의 SK플래닛을 비롯한 전 세계 유수의 기관들이 채택하여 그 우수성을 입증했듯이, 규제를 준수하는 고성능 금융 애플리케이션을 구축하기 위한 이상적인 환경을 제공한다. 이번 협력은 RWA와 스테이블코인의 가능성에 대한 새로운 기준을 제시할 것"이라고 전했다.

이지수 위블록 대표는 "세계적인 기술 리더인 Ava Labs와 협력하게 되어 매우 기쁘다"라며 "아발란체 플랫폼이 제공하는 기관 등급의 성능과 맞춤형 설계 기능은 한국의 독특한 규제 및 시장 환경에 완벽하게 부합하는 솔루션을 구축하는 데 필수적이다. 우리는 단순히 플랫폼을 구축하는 것을 넘어, 1년 내에 한국 시장에 맞는 RWA 및 스테이블코인 표준 가이드라인을 발표하여 시장의 건전한 성장을 이끌 것이다. 이번 협력은 한국 디지털 금융의 미래를 만들어가는 중요한 이정표가 될 것"이라고 덧붙였다.